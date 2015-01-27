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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:23

  Долярчик написав:Навіть, є ВІДКРИТИЙ І ДОСТУПНИЙ ДЛЯ ВСІХ рахунок в Приваті

Как именно это реализовано ? Можно линк ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:56

  mustbe написав:
  Долярчик написав:Навіть, є ВІДКРИТИЙ І ДОСТУПНИЙ ДЛЯ ВСІХ рахунок в Приваті

Как именно это реализовано ? Можно линк ?

Ага...рахунок в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:58

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Ви шо знову на Майдані.
Хто фінансує ці всі вояжі? З власної кишені?

Та ні, це з Вайберу фото.
А я їздив в Київ двічі!(може ще після свят поїду)

І не повірите("майданів без фінансування олігархів небуває"), але справді ФОПи самі фінансують свій рух!
Навіть, є ВІДКРИТИЙ І ДОСТУПНИЙ ДЛЯ ВСІХ рахунок в Приваті.
Також, лідери руху звітують, куди йдуть кошти.

Та й все - дуже просто: скидаються в загальний чан(на рахунок руху SaveФОП) чуть не кожен ФОП перед потужньою акцією протесту(а їх за рік щось 7 чи 8 було) - а їдуть, нажаль, лише одиниці.... От тому і залишаються/накопичуються "зайві" кошти, з яких можна ще не одну акцію провести!

До прикладу - ФОПів є щось 1,8 ляма в Україні, а на акції протесту були спочатку щось 10тис, потім 20тис, потім 40...60....100... - ну от, а скидаються ЩОРАЗУ, думаю, близько 00тис ФОПів по 100-200-500грн!
От і думайТЕ! ;)

Показуєте організаторам білет і вони Вам нал за проїзд і добові на харчування?
А ночуєте в Києві де?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:30

Я ж не завжди тут жартую ;)

  mustbe написав:
  Долярчик написав:Навіть, є ВІДКРИТИЙ І ДОСТУПНИЙ ДЛЯ ВСІХ рахунок в Приваті

Как именно это реализовано ? Можно линк ?

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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Показуєте організаторам білет і вони Вам нал за проїзд і добові на харчування?
А ночуєте в Києві де?

Наскільки знаю, то потягом і автівками/бусами - люди їдуть "за свої" кошти.
А от великими/високими автобусами(як їхав я), то наймається автобус за "загальні/зібрані" кошти руху SaveФОП!
(навіть, на таксі видідяють, бо назад приїзджається вночі) і, при вашому бажанні, то і на потрачені вами перекус у Києві, яку ви суму озвучите - стільки й дадуть(наприклад там 50-70грн)
Бо в автобусі, по дорозі, то роздають канапки.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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