В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 21 бер, 2021 19:25
Ще свіжусінький свіжачок:
Шарашкіна контора і далі нікуя не платить старим клієнтам, а лише їм кажуть нові ХИТРОШПЕКАНІ умови:
- щоб розморозити старий баланс/депо - вкладіться знову і ви, крім нових виплат, зможете виводити в кеш 10% з вашого старого замороженого балансу!
Але!!!
Але виводити з старого балансу зможете лише 10% в МІСЯЦЬ!!! НЕ в тиждень!!!
Занавес
Успіх
Повідомлень: 261
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Пон 22 бер, 2021 21:32
Это Вы конкурентов завалили?
Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду на 55 000 вкладчиков. Возможно — это Miya Holdings
https://ain.ua/2021/03/22/kiberpoliciya-razoblachila-finansovuyu-piramidu-miya-holdings/
Оригинал с сайта киберполиции:
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpoliczejski-prypynyly-diyalnist-shaxrajskoyi-finansovoyi-piramidy-organizatory-yakoyi-oshukaly-ponad--tysyach-vkladnykiv-8237
У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень.
1. А бывают "не шахрайські" финансовые пирамиды?
2. Кто установил, что это пирамида?
3. Откуда сумма убытков на 150млн? Кому-то не заплатили?
Я так понимаю, убытки будут после закрытия "пройєкта"
"Сертификаты" на серебро как у В2В
Какие-то майнинг-фермы
"Смешались в кучу кони, люди"
ВИДЕО:
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 14439
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7903 раз.
Подякували: 3819 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Пон 22 бер, 2021 22:36
Якась фігня з тими всіма пірамідами!
- або легалізуйте їх і оголосіть, що вкладники відповідають самі за свої дії! - або це можна ж зразу(місяць-два) ловити на гарячому діяльність будь-якої піраміди і елементарно відслідкувати весь рух коштів і все конфіскувати! Але в законі прописати, що все конфісковане від пірамід йде ВИКЛЮЧНО, у Фонд лікування дітей! (а ігроманцям - не повертати кошти, щоб не мали бажання вкладати/розкручувати нові піраміди)
Успіх
Повідомлень: 261
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Пон 22 бер, 2021 22:41
Успіх написав:
Але в законі прописати, що все конфісковане від пірамід йде ВИКЛЮЧНО, у Фонд лікування дітей!
Бабы еще нарожают© Всё на ипотечное финансирование!
Мизантрóп
Повідомлень: 5717
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1066 раз.
Профіль
Додано: Нед 28 бер, 2021 12:37
Тут не гілка про мене, а про - КОЛИ настане КІНЕЦЬ цій ПІРАМІДІ???
Тож, ЩО ЩЕ такого має трапитись, щоб ту Шарашкіну контору - закрили, а Миколу притягнули до відповідальності з конфіскацією?
Успіх
Повідомлень: 261
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:45
Успіх
Повідомлень: 261
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:46
Успіх
Повідомлень: 261
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор