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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Нед 21 бер, 2021 19:25

Новини з полонини!

Ще свіжусінький свіжачок:
Шарашкіна контора і далі нікуя не платить старим клієнтам, а лише їм кажуть нові ХИТРОШПЕКАНІ умови:
- щоб розморозити старий баланс/депо - вкладіться знову і ви, крім нових виплат, зможете виводити в кеш 10% з вашого старого замороженого балансу!
Але!!!
Але виводити з старого балансу зможете лише 10% в МІСЯЦЬ!!! НЕ в тиждень!!! :mrgreen:
Занавес :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 21:32

Это Вы конкурентов завалили? :)

Киберполиция разоблачила финансовую пирамиду на 55 000 вкладчиков. Возможно — это Miya Holdings

https://ain.ua/2021/03/22/kiberpoliciya-razoblachila-finansovuyu-piramidu-miya-holdings/

Оригинал с сайта киберполиции:
https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpoliczejski-prypynyly-diyalnist-shaxrajskoyi-finansovoyi-piramidy-organizatory-yakoyi-oshukaly-ponad--tysyach-vkladnykiv-8237

У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень.

1. А бывают "не шахрайські" финансовые пирамиды?
2. Кто установил, что это пирамида?
3. Откуда сумма убытков на 150млн? Кому-то не заплатили?
Я так понимаю, убытки будут после закрытия "пройєкта"

"Сертификаты" на серебро как у В2В
Какие-то майнинг-фермы

"Смешались в кучу кони, люди"

ВИДЕО:
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 22:36

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Якась фігня з тими всіма пірамідами!
- або легалізуйте їх і оголосіть, що вкладники відповідають самі за свої дії!
- або це можна ж зразу(місяць-два) ловити на гарячому діяльність будь-якої піраміди і елементарно відслідкувати весь рух коштів і все конфіскувати!
Але в законі прописати, що все конфісковане від пірамід йде ВИКЛЮЧНО, у Фонд лікування дітей!
(а ігроманцям - не повертати кошти, щоб не мали бажання вкладати/розкручувати нові піраміди)
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 22:41

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Успіх написав:Але в законі прописати, що все конфісковане від пірамід йде ВИКЛЮЧНО, у Фонд лікування дітей!
Бабы еще нарожают© Всё на ипотечное финансирование!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 бер, 2021 12:37

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Тут не гілка про мене, а про - КОЛИ настане КІНЕЦЬ цій ПІРАМІДІ???

Тож, ЩО ЩЕ такого має трапитись, щоб ту Шарашкіну контору - закрили, а Миколу притягнули до відповідальності з конфіскацією?
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:45

Найсвіжіший свіжачок!!!

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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:46

Ось це відео!!!

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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 20:21

Свіжусінький відосик)))

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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:59

Успіх, Ваши родственники-знакомые воспряли духом?
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