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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:12

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

А я не перестаю дивуватись - куди подівались більше пів ляма вкладників? :)
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