RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:50

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  fortnox написав:Після того, як ювелірним салонам дозволили відкритись, жодних рухів не робив, бо на той момент дії керівництва були незрозуміло-хаотичні і відсутність чіткого бачення що робити далі.
Вклався повторно на третьому колі (нещодавно), на сьогодні це приблизно 55% прибутку, отриманого в докарантинний період.

Скани з кабінету в студію?
Яким макаром йдуть виплати...який прОцент?
Чи є договір з магазом?
Вірим тільки Доляреку і його сканам з кабінету.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37513
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Зараз ситуація наступна. Ціни в магазинах завищені, мабуть для того щоб отоварювати сертифікати було невигідно. Якщо платити живими грошима і прикладати сертифікати, то розрахунок наступний.
Припустимо ціна на виробу на вітрині - 25000 грн.
Від неї мінусують 500 грн. (або списують з кабінету не більше 2 електронних сертифікатів по 300 грн.). Далі надається знижка 70%.
(25000 - 500) - 70% = 7350
30% від цієї суми можна оплатати сертифікатом, або 20% списати з балансу/депозиту.
7350 - 30% = 5145 - цю суму треба заплатити в касу.
10% сплаченої суми розблоковується з балансу щомісяця.

Наприклад якщо подібну покупку здійснити сьогодні (чт, 3/06/2021) , то графік виплат буде наступним:
11/06 - 1028 грн. (514 за виріб + 514 списання з балансу)
18/06 - 514 грн.
25/06 - 514 грн.
02/07 - 514 грн.
09/07 - 514 грн.
16/07 - 1028 грн. (чергове списання з балансу)
і т.д.

Зарахування йде прямо на картку.

При купівлі паспорт не вимагають. Роздруковують "анкету-договір купівлі-продажу ювелірних виробів". Папір чисто формальний, де навіть не зазначено розмір кешбеку який планують виплачувати. Магазин ставить печатку ТОВ Сіті Голдплюс. Касовий чек теж від цієї юр. особи, тобто продаж здійснюється повністю офіційно, "чорної готівки" нема.

Скрін зі сторінки "депозит": https://postimg.cc/ppTBSjTn
За 12/05 є два зарахування, одне з них - списання з балансу, про яке я писав вище.
fortnox
 
Повідомлень: 9
З нами з: 16.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:43

То коли кінець цій намахаловці?)))

  fortnox написав:Зараз ситуація наступна. Ціни в магазинах завищені, мабуть для того щоб отоварювати сертифікати було невигідно. Якщо платити живими грошима і прикладати сертифікати, то розрахунок наступний.
Припустимо ціна на виробу на вітрині - 25000 грн.
Від неї мінусують 500 грн. (або списують з кабінету не більше 2 електронних сертифікатів по 300 грн.). Далі надається знижка 70%.
(25000 - 500) - 70% = 7350
30% від цієї суми можна оплатати сертифікатом, або 20% списати з балансу/депозиту.
7350 - 30% = 5145 - цю суму треба заплатити в касу.
10% сплаченої суми розблоковується з балансу щомісяця.

Наприклад якщо подібну покупку здійснити сьогодні (чт, 3/06/2021) , то графік виплат буде наступним:
11/06 - 1028 грн. (514 за виріб + 514 списання з балансу)
18/06 - 514 грн.
25/06 - 514 грн.
02/07 - 514 грн.
09/07 - 514 грн.
16/07 - 1028 грн. (чергове списання з балансу)
і т.д.

Зарахування йде прямо на картку.

При купівлі паспорт не вимагають. Роздруковують "анкету-договір купівлі-продажу ювелірних виробів". Папір чисто формальний, де навіть не зазначено розмір кешбеку який планують виплачувати. Магазин ставить печатку ТОВ Сіті Голдплюс. Касовий чек теж від цієї юр. особи, тобто продаж здійснюється повністю офіційно, "чорної готівки" нема.

Скрін зі сторінки "депозит": https://postimg.cc/ppTBSjTn
За 12/05 є два зарахування, одне з них - списання з балансу, про яке я писав вище.

Молодці!
Все правильно написали, ще й скрін прикріпили - супер!

От тільки, коли Ви виведете свої 55К, які вже, напевно, рік припадають пилюкою на балансі? :roll:
Так, по 10% в місяць з "старих" - це "хоч щось", але за це Ви заплатили новою покупкою, яку треба більше 2х місяців витягувати, щоб вийти "в нуль", а вже АЖ ТОДІ почнети заробляти!

п.с.
Моя знайома теж зробила нову покупку, щоб "розморозити" баланс, хоч казала, що вже не буде туди нести, коли її знову наїб... намахали на "другому колі", коли вона теж зробила нову покупку, щоб розморозити баланс. Сплатили їй тоді щось 2, чи 3 рази і знову все заглохло :mrgreen:

А от я - вже давно ЛОЖИВ на ту кантору!(ще восени, коли отоварив сертифікат на 9К, а на 1К ще залишив)
І, хоч вони пишуть/телефонують мені, що вони знову ростуть/розвиваються/відкривають нові магазини, роблять різні знижки і, навіть, повернули мені всі "цифри" на баланс з отовареного сертифікату :!: , якими я можу скористатись, приклавши їх до нової покупки - все одно, пішли вони нах :!:

Правда, я можу повернутись до них знову, лише коли вони ПОЧНУТЬ/ДОЗВОЛЯТЬ, хоч по 100грн в тиждень виводити з балансу на карту без нових покупок - просто почнуть хоч частково виконувати свої колишні зобов'язання :!:
Також можу весь свій баланс вкласти в нові покупки, але БЕЗ ДОПЛАТ з моєї кишені!

А поки цього немає - то просто посилаю їх на юхх, так як вони НЕ ВИКОНУЮТЬ своїх колишніх зобов'язаннь/обіцянок!(навіть, частково)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:24

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Долярек, все хорони этот проект. Они устарели. Золото-куелото. Давай в новые, современные инструменты мутись! Finiko, Qubittech - там квантовая торговля на криптовалютном рынке децентрализованными продуктами приносит гарантированный доход. Тема - вообще бинба. Ты просто отдаешь деньги и все... дальше только получаешь. Не спрашивай как - глупые вопросы только слабаки задают. Надо верить!
airmax78
 
Повідомлень: 38776
З нами з: 25.10.12
Подякував: 927 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 15:50

airmax78
:mrgreen:
Ну, в цьому "ге", хоч вклади підкріплено матеріальним золотом/сріблом, яке можна помацяти :mrgreen: - а те, що ти пропонуєш, то взагалі, - ге на палочці! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 18.03.21
Подякував: 11 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 128129130131
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 13:34
29 101994
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 09:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 10:38
3 23367
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 12:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 11:30
4 8255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 00:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2063)
03.06.2021 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.