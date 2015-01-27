fortnox написав:Після того, як ювелірним салонам дозволили відкритись, жодних рухів не робив, бо на той момент дії керівництва були незрозуміло-хаотичні і відсутність чіткого бачення що робити далі. Вклався повторно на третьому колі (нещодавно), на сьогодні це приблизно 55% прибутку, отриманого в докарантинний період.
Скани з кабінету в студію? Яким макаром йдуть виплати...який прОцент? Чи є договір з магазом? Вірим тільки Доляреку і його сканам з кабінету.
Зараз ситуація наступна. Ціни в магазинах завищені, мабуть для того щоб отоварювати сертифікати було невигідно. Якщо платити живими грошима і прикладати сертифікати, то розрахунок наступний. Припустимо ціна на виробу на вітрині - 25000 грн. Від неї мінусують 500 грн. (або списують з кабінету не більше 2 електронних сертифікатів по 300 грн.). Далі надається знижка 70%. (25000 - 500) - 70% = 7350 30% від цієї суми можна оплатати сертифікатом, або 20% списати з балансу/депозиту. 7350 - 30% = 5145 - цю суму треба заплатити в касу. 10% сплаченої суми розблоковується з балансу щомісяця.
Наприклад якщо подібну покупку здійснити сьогодні (чт, 3/06/2021) , то графік виплат буде наступним: 11/06 - 1028 грн. (514 за виріб + 514 списання з балансу) 18/06 - 514 грн. 25/06 - 514 грн. 02/07 - 514 грн. 09/07 - 514 грн. 16/07 - 1028 грн. (чергове списання з балансу) і т.д.
Зарахування йде прямо на картку.
При купівлі паспорт не вимагають. Роздруковують "анкету-договір купівлі-продажу ювелірних виробів". Папір чисто формальний, де навіть не зазначено розмір кешбеку який планують виплачувати. Магазин ставить печатку ТОВ Сіті Голдплюс. Касовий чек теж від цієї юр. особи, тобто продаж здійснюється повністю офіційно, "чорної готівки" нема.
Скрін зі сторінки "депозит": https://postimg.cc/ppTBSjTn За 12/05 є два зарахування, одне з них - списання з балансу, про яке я писав вище.
fortnox написав:Зараз ситуація наступна. Ціни в магазинах завищені, мабуть для того щоб отоварювати сертифікати було невигідно. Якщо платити живими грошима і прикладати сертифікати, то розрахунок наступний. Припустимо ціна на виробу на вітрині - 25000 грн. Від неї мінусують 500 грн. (або списують з кабінету не більше 2 електронних сертифікатів по 300 грн.). Далі надається знижка 70%. (25000 - 500) - 70% = 7350 30% від цієї суми можна оплатати сертифікатом, або 20% списати з балансу/депозиту. 7350 - 30% = 5145 - цю суму треба заплатити в касу. 10% сплаченої суми розблоковується з балансу щомісяця.
Наприклад якщо подібну покупку здійснити сьогодні (чт, 3/06/2021) , то графік виплат буде наступним: 11/06 - 1028 грн. (514 за виріб + 514 списання з балансу) 18/06 - 514 грн. 25/06 - 514 грн. 02/07 - 514 грн. 09/07 - 514 грн. 16/07 - 1028 грн. (чергове списання з балансу) і т.д.
Зарахування йде прямо на картку.
При купівлі паспорт не вимагають. Роздруковують "анкету-договір купівлі-продажу ювелірних виробів". Папір чисто формальний, де навіть не зазначено розмір кешбеку який планують виплачувати. Магазин ставить печатку ТОВ Сіті Голдплюс. Касовий чек теж від цієї юр. особи, тобто продаж здійснюється повністю офіційно, "чорної готівки" нема.
Скрін зі сторінки "депозит": https://postimg.cc/ppTBSjTn За 12/05 є два зарахування, одне з них - списання з балансу, про яке я писав вище.
Молодці! Все правильно написали, ще й скрін прикріпили - супер!
От тільки, коли Ви виведете свої 55К, які вже, напевно, рік припадають пилюкою на балансі? Так, по 10% в місяць з "старих" - це "хоч щось", але за це Ви заплатили новою покупкою, яку треба більше 2х місяців витягувати, щоб вийти "в нуль", а вже АЖ ТОДІ почнети заробляти!
п.с. Моя знайома теж зробила нову покупку, щоб "розморозити" баланс, хоч казала, що вже не буде туди нести, коли її знову наїб... намахали на "другому колі", коли вона теж зробила нову покупку, щоб розморозити баланс. Сплатили їй тоді щось 2, чи 3 рази і знову все заглохло
А от я - вже давно ЛОЖИВ на ту кантору!(ще восени, коли отоварив сертифікат на 9К, а на 1К ще залишив) І, хоч вони пишуть/телефонують мені, що вони знову ростуть/розвиваються/відкривають нові магазини, роблять різні знижки і, навіть, повернули мені всі "цифри" на баланс з отовареного сертифікату , якими я можу скористатись, приклавши їх до нової покупки - все одно, пішли вони нах
Правда, я можу повернутись до них знову, лише коли вони ПОЧНУТЬ/ДОЗВОЛЯТЬ, хоч по 100грн в тиждень виводити з балансу на карту без нових покупок - просто почнуть хоч частково виконувати свої колишні зобов'язання Також можу весь свій баланс вкласти в нові покупки, але БЕЗ ДОПЛАТ з моєї кишені!
А поки цього немає - то просто посилаю їх на юхх, так як вони НЕ ВИКОНУЮТЬ своїх колишніх зобов'язаннь/обіцянок!(навіть, частково)
Долярек, все хорони этот проект. Они устарели. Золото-куелото. Давай в новые, современные инструменты мутись! Finiko, Qubittech - там квантовая торговля на криптовалютном рынке децентрализованными продуктами приносит гарантированный доход. Тема - вообще бинба. Ты просто отдаешь деньги и все... дальше только получаешь. Не спрашивай как - глупые вопросы только слабаки задают. Надо верить!