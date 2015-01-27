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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 14:14

  Успіх написав:О курча, то я аж тепер уважно прочитав)))
То вони виплачують 10% в тиждень лише на реально занесені свіжі кошти, а не з загальної суми покупки???
Я думав, що з загальної!


7% від суми покупки, яка становить 7350 грн. на вищенаведеному прикладі (7350 * 7% = 514.50). Але якщо 30% оплачено сертифікатом, то виходить що нараховують 10% від фактично оплаченої суми.
Звернув увагу, що на останніх промо-роликах фігурує дохідність саме по вищеописаній схемі, тобто в пріоритеті - повернути старожилів, у кого на руках є сертифікати.

Якщо виплати йтимуть без затримок, то в кінці серпня я готовий повторно вкласти до 80-85% прибутку отриманого починаючи з травня місяця.
fortnox
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 15:45

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  fortnox написав:прибутку отриманого починаючи з травня місяця.

Коли в нуль по куплених цацках виходите?
І шо на Ваші 30 тисяч з хвостиком прикупили?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 16:13

Re: В2В - як дізнатись, коли закінчаться клієнти?))))

Та ну нах :)
Занести, наприклад, своїх 7Кгрн їм з моєї кишені + прикласти сертифікат, щоб отримувати не 7%, а 10%?
Ну, раніше ~ за 3міс. виходилось в "0", тепер - за 2,5міс.
І що?
Так колись до них довіри було хоч на 80-90%, а тепер?
0!

п.с.
Ну, хтось вийде тепер в "0", хтось може і заробить "чуть-чуть"(так як великі суми ТЕПЕР туди навряд-чи хтось РОЗУМНИЙ занесе) - то сенс в такому ШАЛЕНОМУ ризику???
Побриють звову багатьох...

Але вже цього разу, я вже сміло скажу: "Ну що ЛОХИ, ПОПАЛИ? А Я Ж ВАС ПОПЕРЕДЖУВАВ/ЗАСТЕРІГАВ! #НЕВЕДІТЬСЯ!!!"
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:12

  Успіх написав:Та ну нах :)
Занести, наприклад, своїх 7Кгрн їм з моєї кишені + прикласти сертифікат, щоб отримувати не 7%, а 10%?
Ну, раніше ~ за 3міс. виходилось в "0", тепер - за 2,5міс.
І що?
Так колись до них довіри було хоч на 80-90%, а тепер?
0!

п.с.
Ну, хтось вийде тепер в "0", хтось може і заробить "чуть-чуть"(так як великі суми ТЕПЕР туди навряд-чи хтось РОЗУМНИЙ занесе) - то сенс в такому ШАЛЕНОМУ ризику???
Побриють звову багатьох...

Але вже цього разу, я вже сміло скажу: "Ну що ЛОХИ, ПОПАЛИ? А Я Ж ВАС ПОПЕРЕДЖУВАВ/ЗАСТЕРІГАВ! #НЕВЕДІТЬСЯ!!!"

Так шановний Фортнокс троха привідкрив свій кабінет ...але до кінця не відвертий як шановний Долярек, що повністю розривав ціни цацок.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Нє, ну хто мені пояснить цімес вкладатись "по третьому разу", якщо вже двічі вкладників ви#***ли?
Мало? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Агов, вкладники, я знаю, що ви є! :)
Раз контора маштабує свій бізнес - то вас має бути багато! :)
Пишіть про свої успіхи! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01

  Успіх написав:Агов, вкладники, я знаю, що ви є! :)
Раз контора маштабує свій бізнес - то вас має бути багато! :)
Пишіть про свої успіхи! ;)

Расскажите про успехи своих родственников-знакомых в этой конторе :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:16

  Вкладчик1234 написав:
  Успіх написав:Агов, вкладники, я знаю, що ви є!
Раз контора маштабує свій бізнес - то вас має бути багато!
Пишіть про свої успіхи! ;)

Расскажите про успехи своих родственников-знакомых в этой конторе :)

Та я писав, що та знайома(яка колись втягнула мене в це "ге") зайшла десь 2 тижні тому в цє *** по третьому разі :mrgreen:
Суму її входу - не знаю(соромно питати)

Тож, в неї є шанс, в кінці літа вже почати забирати свої колись зароблені/заморожені кошти!

Тож, попереду - найцікавіше! :D
Не перемикайтесь!© :mrgreen:
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