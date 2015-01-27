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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 08 чер, 2021 14:14
Успіх написав:
О курча, то я аж тепер уважно прочитав)))То вони виплачують 10% в тиждень лише на реально занесені свіжі кошти, а не з загальної суми покупки???
Я думав, що з загальної!
7% від суми покупки, яка становить 7350 грн. на вищенаведеному прикладі (7350 * 7% = 514.50). Але якщо 30% оплачено сертифікатом, то виходить що нараховують 10% від фактично оплаченої суми.
Звернув увагу, що на останніх промо-роликах фігурує дохідність саме по вищеописаній схемі, тобто в пріоритеті - повернути старожилів, у кого на руках є сертифікати.
Якщо виплати йтимуть без затримок, то в кінці серпня я готовий повторно вкласти до 80-85% прибутку отриманого починаючи з травня місяця.
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fortnox
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Додано: Вів 08 чер, 2021 15:45
fortnox написав:
прибутку отриманого починаючи з травня місяця.
Коли в нуль по куплених цацках виходите?
І шо на Ваші 30 тисяч з хвостиком прикупили?
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Додано: Вів 08 чер, 2021 16:13
Та ну нах
Занести, наприклад, своїх 7Кгрн їм з моєї кишені + прикласти сертифікат, щоб отримувати не 7%, а 10%?
Ну, раніше ~ за 3міс. виходилось в "0", тепер - за 2,5міс.
І що?
Так колись до них довіри було хоч на 80-90%, а тепер?
0!
п.с.
Ну, хтось вийде тепер в "0", хтось може і заробить "чуть-чуть"(так як великі суми ТЕПЕР туди навряд-чи хтось РОЗУМНИЙ занесе) - то сенс в такому ШАЛЕНОМУ ризику???
Побриють звову багатьох...
Але вже цього разу, я вже сміло скажу: "Ну що ЛОХИ, ПОПАЛИ? А Я Ж ВАС ПОПЕРЕДЖУВАВ/ЗАСТЕРІГАВ! #НЕВЕДІТЬСЯ!!!"
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Додано: Вів 08 чер, 2021 19:12
Успіх написав:
Та ну нах
Занести, наприклад, своїх 7Кгрн їм з моєї кишені + прикласти сертифікат, щоб отримувати не 7%, а 10%?
Ну, раніше ~ за 3міс. виходилось в "0", тепер - за 2,5міс.
І що?
Так колись до них довіри було хоч на 80-90%, а тепер?
0!
п.с.
Ну, хтось вийде тепер в "0", хтось може і заробить "чуть-чуть"(так як великі суми ТЕПЕР туди навряд-чи хтось РОЗУМНИЙ занесе) - то сенс в такому ШАЛЕНОМУ ризику???
Побриють звову багатьох...
Але вже цього разу, я вже сміло скажу: "Ну що ЛОХИ, ПОПАЛИ? А Я Ж ВАС ПОПЕРЕДЖУВАВ/ЗАСТЕРІГАВ! #НЕВЕДІТЬСЯ!!!"
Так шановний Фортнокс троха привідкрив свій кабінет ...але до кінця не відвертий як шановний Долярек, що повністю розривав ціни цацок.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:21
Нє, ну хто мені пояснить цімес вкладатись "по третьому разу", якщо вже двічі вкладників ви#***ли?
Мало?
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Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01
Успіх написав:
Агов, вкладники, я знаю, що ви є!
Раз контора маштабує свій бізнес - то вас має бути багато!
Пишіть про свої успіхи!
Расскажите про успехи своих родственников-знакомых в этой конторе
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 12 чер, 2021 13:16
Вкладчик1234 написав: Успіх написав:
Агов, вкладники, я знаю, що ви є!
Раз контора маштабує свій бізнес - то вас має бути багато!
Пишіть про свої успіхи!
Расскажите про успехи своих родственников-знакомых в этой конторе
Та я писав, що та знайома(яка колись втягнула мене в це "ге") зайшла десь 2 тижні тому в цє *** по третьому разі
Суму її входу - не знаю(соромно питати)
Тож, в неї є шанс, в кінці літа вже почати забирати свої колись зароблені/заморожені кошти!
Тож, попереду - найцікавіше!
Не перемикайтесь!©
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Додано: Нед 13 чер, 2021 07:46
Квесторе_поверніться написав:
Коли в нуль по куплених цацках виходите?
І шо на Ваші 30 тисяч з хвостиком прикупили?
Вихід в 0 очікується в пт. 16/07/2021, там навіть невеличкий прибуток буде.
Прикупив декілька срібних ланцюжків.
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fortnox
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Додано: Нед 13 чер, 2021 08:44
Успіх написав:
Ну, хтось вийде тепер в "0", хтось може і заробить "чуть-чуть"(так як великі суми ТЕПЕР туди навряд-чи хтось РОЗУМНИЙ занесе) - то сенс в такому ШАЛЕНОМУ ризику???
Побриють звову багатьох...
Набагато вищий ризик був рік тому - коли пох*рили рефералку, зробили купівлю лише з паспортом, незрозуміла ситуація з виплатами і т.д.
Особисто я зараз бачу ризик невисоким. Контора вирішила відновлювати свої позиції, а для цього треба в першу чергу повернути довіру старожилів.
Власне, із вкладанням великих сум є нюанси. Наприклад хтось заніс живими грішми 200 тис. грн., а вже на наступну п'ятницю на картку має прийти 40 тис. Оскільки є ліміт на один платіж - до 5000 грн., то буде 8 платежів по 4995 грн.+залишок 40 грн. За такі викрутаси картку можуть заблокувати навіть банки з лояльним моніторингом.
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fortnox
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