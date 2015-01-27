fortnox написав:
Особисто я зараз бачу ризик невисоким. Контора вирішила відновлювати свої позиції, а для цього треба в першу чергу повернути довіру старожилів.
Не знаю, як вони можуть повернути довіру "старих" клієнтів, як от, наприклад, мою довіру можуть повернути(частково) ЛИШЕ виплатами на картку МОЇХ заморожених!
От, просто так - раз і почали б виплачувати по 8-10% в тиждень на картку з балансу))
fortnox написав:
Власне, із вкладанням великих сум є нюанси. Наприклад хтось заніс живими грішми 200 тис. грн., а вже на наступну п'ятницю на картку має прийти 40 тис. Оскільки є ліміт на один платіж - до 5000 грн., то буде 8 платежів по 4995 грн.+залишок 40 грн. За такі викрутаси картку можуть заблокувати навіть банки з лояльним моніторингом.
А що, тепер не можна собі замовити суму/готівкою в магазин?
Тоді печаль - ніхто не схоче занести туди більше 50К, щоб просто технічно було не можливо забирати свої виплати.
Але ж знайома казала, що при ній один 100,чи 200К вносив в касу, а іншого разу - теж при ній, один "поважний пан" вносив в касу 4(якщо я цифру не сплутав) лями грн!!!
Але, особисто я думаю, що то були "підставні утки"/актори
- гра на публіку))