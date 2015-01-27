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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 13 чер, 2021 09:06
fortnox написав: Квесторе_поверніться написав:
Коли в нуль по куплених цацках виходите?
І шо на Ваші 30 тисяч з хвостиком прикупили?
Вихід в 0 очікується в пт. 16/07/2021, там навіть невеличкий прибуток буде.
Прикупив декілька срібних ланцюжків.
Нехай сума покупки залишається в секреті...але цікаво наскільки ціна срібла в ланцюжках вища від ринкової?
Ну і надіюсь повідомите коли перестануть платити?
На місці організаторів афери повертав би відсотків 80% від вкладеного...20% витрачав на оплату функціонування магазів. А імяреку останні 2 тижні виходу в нуль і в подальшому морочив би голову різними байками.
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Додано: Нед 13 чер, 2021 11:58
fortnox написав:
Особисто я зараз бачу ризик невисоким. Контора вирішила відновлювати свої позиції, а для цього треба в першу чергу повернути довіру старожилів.
Не знаю, як вони можуть повернути довіру "старих" клієнтів, як от, наприклад, мою довіру можуть повернути(частково) ЛИШЕ виплатами на картку МОЇХ заморожених!
От, просто так - раз і почали б виплачувати по 8-10% в тиждень на картку з балансу))
fortnox написав:
Власне, із вкладанням великих сум є нюанси. Наприклад хтось заніс живими грішми 200 тис. грн., а вже на наступну п'ятницю на картку має прийти 40 тис. Оскільки є ліміт на один платіж - до 5000 грн., то буде 8 платежів по 4995 грн.+залишок 40 грн. За такі викрутаси картку можуть заблокувати навіть банки з лояльним моніторингом.
А що, тепер не можна собі замовити суму/готівкою в магазин?
Тоді печаль - ніхто не схоче занести туди більше 50К, щоб просто технічно було не можливо забирати свої виплати.
Але ж знайома казала, що при ній один 100,чи 200К вносив в касу, а іншого разу - теж при ній, один "поважний пан" вносив в касу 4(якщо я цифру не сплутав) лями грн!!!
Але, особисто я думаю, що то були "підставні утки"/актори
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:02
Уши вянут от того что тут читаешь. Вы, ребята, оскорбление миллионам лет эволюции и приговор нашей системе образования, которая выпускает такое.
"Вернуть доверие к пирамиде..." пцблд...
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Додано: Нед 13 чер, 2021 13:38
airmax78 написав:
Уши вянут от того что тут читаешь. Вы, ребята, оскорбление миллионам лет эволюции и приговор нашей системе образования, которая выпускает такое.
"Вернуть доверие к пирамиде..." пцблд...
А що?
Якщо вони мені все виплатять і, відповідно, я буду в плюсі, то чому той плюс, і не запхати/інвестувати б знову?
А свої з кишені - я вже їм не понесу!
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:30
Успіх написав: airmax78 написав:
Уши вянут от того что тут читаешь. Вы, ребята, оскорбление миллионам лет эволюции и приговор нашей системе образования, которая выпускает такое.
"Вернуть доверие к пирамиде..." пцблд...
А що?
Якщо вони мені все виплатять і, відповідно, я буду в плюсі, то чому той плюс, і не запхати/інвестувати б знову?
А свої з кишені - я вже їм не понесу!
Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.
Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:59
Квесторе_поверніться написав:
Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.
Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.
Знайома каже, що платять.
Але, цікава психологія також і моєї знайомої!
- її сім'я занесла колись в цю контору(там кожен різну суму вклав). думаю 100К+(не менше - це 💯%)
- витягнули мінімум, так як переважно все реінвестували!
- рік тому, влітку, знову доклали свіжих коштів, щоб розморозити баланс. Думаю, що кожен член сім'ї вніс по 1Кгрн, так як вони вже дуже злі були на цю контору і внесли чисто для розморозки балансу. Тому, навряд-чи занесли туди більшу суму.
- далі, зі слів знайомої, їй прийшло 2, чи 3 виплати і все)) далі все заглохло
- тепер знайома знову туди вклала( і мабуть, вклали всі її члени сім'ї), думаю 5-10Кгрн./чел. - так, як вона знову мені про цю контору з запаленими очима розповідала із захопленням)) була там на новій їхній презентації/конференції і казала: "треба вкладати зараз, так як це сам початок!"(тобто, вона розуміє десь в глибині душі, що всіх потім наіпуть, - але це буде колись - а вона встигне витягнути своє і ще й заробити! )
Коротше, найцікавіше ще по переду!
п.с.
В знайомої(в неї самої) - заморожених коштів на балансі ~ 30Кгрн.(там, напевно, ще з реферальними разом)
От і хоче витягнути їх, бідолаха...
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