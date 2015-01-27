Квесторе_поверніться написав:Коли в нуль по куплених цацках виходите? І шо на Ваші 30 тисяч з хвостиком прикупили?
Вихід в 0 очікується в пт. 16/07/2021, там навіть невеличкий прибуток буде. Прикупив декілька срібних ланцюжків.
Нехай сума покупки залишається в секреті...але цікаво наскільки ціна срібла в ланцюжках вища від ринкової? Ну і надіюсь повідомите коли перестануть платити? На місці організаторів афери повертав би відсотків 80% від вкладеного...20% витрачав на оплату функціонування магазів. А імяреку останні 2 тижні виходу в нуль і в подальшому морочив би голову різними байками.
fortnox написав:Особисто я зараз бачу ризик невисоким. Контора вирішила відновлювати свої позиції, а для цього треба в першу чергу повернути довіру старожилів.
Не знаю, як вони можуть повернути довіру "старих" клієнтів, як от, наприклад, мою довіру можуть повернути(частково) ЛИШЕ виплатами на картку МОЇХ заморожених! От, просто так - раз і почали б виплачувати по 8-10% в тиждень на картку з балансу))
fortnox написав:Власне, із вкладанням великих сум є нюанси. Наприклад хтось заніс живими грішми 200 тис. грн., а вже на наступну п'ятницю на картку має прийти 40 тис. Оскільки є ліміт на один платіж - до 5000 грн., то буде 8 платежів по 4995 грн.+залишок 40 грн. За такі викрутаси картку можуть заблокувати навіть банки з лояльним моніторингом.
А що, тепер не можна собі замовити суму/готівкою в магазин? Тоді печаль - ніхто не схоче занести туди більше 50К, щоб просто технічно було не можливо забирати свої виплати.
Але ж знайома казала, що при ній один 100,чи 200К вносив в касу, а іншого разу - теж при ній, один "поважний пан" вносив в касу 4(якщо я цифру не сплутав) лями грн!!! Але, особисто я думаю, що то були "підставні утки"/актори - гра на публіку))
airmax78 написав:Уши вянут от того что тут читаешь. Вы, ребята, оскорбление миллионам лет эволюции и приговор нашей системе образования, которая выпускает такое. "Вернуть доверие к пирамиде..." пцблд...
А що? Якщо вони мені все виплатять і, відповідно, я буду в плюсі, то чому той плюс, і не запхати/інвестувати б знову? А свої з кишені - я вже їм не понесу!
airmax78 написав:Уши вянут от того что тут читаешь. Вы, ребята, оскорбление миллионам лет эволюции и приговор нашей системе образования, которая выпускает такое. "Вернуть доверие к пирамиде..." пцблд...
А що? Якщо вони мені все виплатять і, відповідно, я буду в плюсі, то чому той плюс, і не запхати/інвестувати б знову? А свої з кишені - я вже їм не понесу!
Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку. Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.
Квесторе_поверніться написав:Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку. Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.
Знайома каже, що платять.
Але, цікава психологія також і моєї знайомої! - її сім'я занесла колись в цю контору(там кожен різну суму вклав). думаю 100К+(не менше - це 💯%) - витягнули мінімум, так як переважно все реінвестували! - рік тому, влітку, знову доклали свіжих коштів, щоб розморозити баланс. Думаю, що кожен член сім'ї вніс по 1Кгрн, так як вони вже дуже злі були на цю контору і внесли чисто для розморозки балансу. Тому, навряд-чи занесли туди більшу суму. - далі, зі слів знайомої, їй прийшло 2, чи 3 виплати і все)) далі все заглохло
- тепер знайома знову туди вклала( і мабуть, вклали всі її члени сім'ї), думаю 5-10Кгрн./чел. - так, як вона знову мені про цю контору з запаленими очима розповідала із захопленням)) була там на новій їхній презентації/конференції і казала: "треба вкладати зараз, так як це сам початок!"(тобто, вона розуміє десь в глибині душі, що всіх потім наіпуть, - але це буде колись - а вона встигне витягнути своє і ще й заробити! )
Коротше, найцікавіше ще по переду!
п.с. В знайомої(в неї самої) - заморожених коштів на балансі ~ 30Кгрн.(там, напевно, ще з реферальними разом) От і хоче витягнути їх, бідолаха...
Заглянув я в свій кабінет - виплати... ой, тьфу, цифри насипають повним ходом)) - регулярно)) От би так на картку насипали - то я б розумів "відновлення роботи/даних зобов'язань". А так, то куйня на пісному маслі!!! Цікаво, якщо б я закинув 1Кгрн - то мені б приходило на картку щотижня 100 + 82? Хто в темі?