Додано: Пон 14 чер, 2021 16:59

Квесторе_поверніться написав: Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.

Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити. Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.

Знайома каже, що платять.Але, цікава психологія також і моєї знайомої!- її сім'я занесла колись в цю контору(там кожен різну суму вклав). думаю 100К+(не менше - це 💯%)- витягнули мінімум, так як переважно все реінвестували!- рік тому, влітку, знову доклали свіжих коштів, щоб розморозити баланс. Думаю, що кожен член сім'ї вніс по 1Кгрн, так як вони вже дуже злі були на цю контору і внесли чисто для розморозки балансу. Тому, навряд-чи занесли туди більшу суму.- далі, зі слів знайомої, їй прийшло 2, чи 3 виплати і все)) далі все заглохло- тепер знайома знову туди вклала( і мабуть, вклали всі її члени сім'ї), думаю 5-10Кгрн./чел. - так, як вона знову мені про цю контору з запаленими очима розповідала із захопленням)) була там на новій їхній презентації/конференції і казала: "треба вкладати зараз, так як це сам початок!"(тобто, вона розуміє десь в глибині душі, що всіх потім наіпуть, - але це буде колись - а вона встигне витягнути своє і ще й заробити! )Коротше, найцікавіше ще по переду!п.с.В знайомої(в неї самої) - заморожених коштів на балансі ~ 30Кгрн.(там, напевно, ще з реферальними разом)От і хоче витягнути їх, бідолаха...