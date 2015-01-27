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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Цікаво, коли "наступний кінець цій піраміді"? :mrgreen:
Серпень, вересень? :mrgreen:

Робимо ставки, панове! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:16

По-моему она и так мёртвая
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:05

  Вкладчик1234 написав:По-моему она и так мёртвая

Якщо б так було, то б не виплачували б влошенцям на картку реальні кошти і не відкривали б нових магазинів! :idea:
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