Цікаво, коли "наступний кінець цій піраміді"?
Серпень, вересень?
Робимо ставки, панове!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 17 чер, 2021 16:21
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Цікаво, коли "наступний кінець цій піраміді"?
Серпень, вересень?
Робимо ставки, панове!
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:05
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:40
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій наіпаловці?)))
Так що барабан крутиться, слова лохам загадують
Але, тут така гра, що легко може бути так, що в слові залишилось відгадати останню букву, а контора раз, і змінює слово
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