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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Цікаво, коли "наступний кінець цій піраміді"? :mrgreen:
Серпень, вересень? :mrgreen:

Робимо ставки, панове! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:16

По-моему она и так мёртвая
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:05

  Вкладчик1234 написав:По-моему она и так мёртвая

Якщо б так було, то б не виплачували б влошенцям на картку реальні кошти і не відкривали б нових магазинів! :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій наіпаловці?)))

Так що барабан крутиться, слова лохам загадують :mrgreen:
Але, тут така гра, що легко може бути так, що в слові залишилось відгадати останню букву, а контора раз, і змінює слово :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:56

  Квесторе_поверніться написав:Нехай сума покупки залишається в секреті...але цікаво наскільки ціна срібла в ланцюжках вища від ринкової?
Ну і надіюсь повідомите коли перестануть платити?


В одному ланюцжку срібло вийшло 400 грн. за 1 г. В інших - не рахував, але думаю десь так само.
Якщо перестануь платити - повідомлю.
fortnox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:01

  Успіх написав:А що, тепер не можна собі замовити суму/готівкою в магазин?
Тоді печаль - ніхто не схоче занести туди більше 50К, щоб просто технічно було не можливо забирати свої виплати.


Готівкою через касу не виплачують, бо "чорної" готівки нема.
У тих хто вкладався літом 2020 року є опція вивести з депозиту на касу, але наскільки я чув, завжди пише що вичерпаний ліміт.
fortnox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:12

  fortnox написав:
  Успіх написав:А що, тепер не можна собі замовити суму/готівкою в магазин?
Тоді печаль - ніхто не схоче занести туди більше 50К, щоб просто технічно було не можливо забирати свої виплати.


Готівкою через касу не виплачують, бо "чорної" готівки нема.
У тих хто вкладався літом 2020 року є опція вивести з депозиту на касу, але наскільки я чув, завжди пише що вичерпаний ліміт.

Тобто, ніхто туди не понесе вже великих сум?(бо ж логічно)
Що ж вони так затупили то? :mrgreen:

Ехххххх, тепер можна сміливо сказати знайомій, що той "поважний пан", що на її очах вкладав 1лям(чи скільки там) гривень - явно ПІДСТАВНА КАЧКА!!! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:14

  Квесторе_поверніться написав:Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.
Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.


Виплати наразі йдуть стабільно. Свіжу копійку ще не заніс, спершу отримаю прибуток, а тоді все можливо.
fortnox
 
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