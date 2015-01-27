Цікаво, коли "наступний кінець цій піраміді"?
Серпень, вересень?
Робимо ставки, панове!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 17 чер, 2021 16:21
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Цікаво, коли "наступний кінець цій піраміді"?
Серпень, вересень?
Робимо ставки, панове!
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:05
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:40
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій наіпаловці?)))
Так що барабан крутиться, слова лохам загадують
Але, тут така гра, що легко може бути так, що в слові залишилось відгадати останню букву, а контора раз, і змінює слово
Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:56
В одному ланюцжку срібло вийшло 400 грн. за 1 г. В інших - не рахував, але думаю десь так само.
Якщо перестануь платити - повідомлю.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:01
Готівкою через касу не виплачують, бо "чорної" готівки нема.
У тих хто вкладався літом 2020 року є опція вивести з депозиту на касу, але наскільки я чув, завжди пише що вичерпаний ліміт.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:12
Тобто, ніхто туди не понесе вже великих сум?(бо ж логічно)
Що ж вони так затупили то?
Ехххххх, тепер можна сміливо сказати знайомій, що той "поважний пан", що на її очах вкладав 1лям(чи скільки там) гривень - явно ПІДСТАВНА КАЧКА!!!
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:14
Виплати наразі йдуть стабільно. Свіжу копійку ще не заніс, спершу отримаю прибуток, а тоді все можливо.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:57
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:44
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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