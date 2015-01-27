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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:23
Недавно был в Сумах. Вроде еще открыты.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:55
Ну от - всі в темі))
Але чомусь нема ЛАВИНИ-СИЛИ обрушитись на ту контору і закрити Гонту за решітку! )))
Але що тут - якщо вже всі ЗМІ висвітлювали цю наіпаловку - і нікому нічо!
Сумно, блд!©
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