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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 21 чер, 2021 09:55
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Ну от - всі в темі))
Але чомусь нема ЛАВИНИ-СИЛИ обрушитись на ту контору і закрити Гонту за решітку! )))
Але що тут - якщо вже всі ЗМІ висвітлювали цю наіпаловку - і нікому нічо!
Сумно, блд!©
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:08
Довіряй але... скрін з кабінету бажано для перевірки сказаного.
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