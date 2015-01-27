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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:23

Недавно был в Сумах. Вроде еще открыты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ну от - всі в темі))
Але чомусь нема ЛАВИНИ-СИЛИ обрушитись на ту контору і закрити Гонту за решітку! )))
Але що тут - якщо вже всі ЗМІ висвітлювали цю наіпаловку - і нікому нічо!
Сумно, блд!©
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:08

  fortnox написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.
Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.


Виплати наразі йдуть стабільно. Свіжу копійку ще не заніс, спершу отримаю прибуток, а тоді все можливо.

Довіряй але... скрін з кабінету бажано для перевірки сказаного.
Квесторе_поверніться
 
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