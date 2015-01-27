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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:23
Недавно был в Сумах. Вроде еще открыты.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:08
fortnox написав: Квесторе_поверніться написав:
Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.
Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.
Виплати наразі йдуть стабільно. Свіжу копійку ще не заніс, спершу отримаю прибуток, а тоді все можливо.
Довіряй але... скрін з кабінету бажано для перевірки сказаного.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51
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