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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 22 чер, 2021 14:08
Довіряй але... скрін з кабінету бажано для перевірки сказаного.
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Додано: Сер 23 чер, 2021 09:48
Як так?
airmax78
А я що, не пишу відкритим текстом, що це наіпаловка?
Просто, ще дивно, як люди на таку відкриту куєту клюють далі
Ну, раніше в них хоч репутаціч була, куча магазів відкрито і все пучком - а зараз що?
Це, накшталт, якби якась 18тирічна дівчина гуляла з бойфредом, довіряла йому, бо все було класно....і, навіть, коли він запросив в ліс її погуляти, вона сміливо погодилась, так як довіряла йому...
А він взяв, та й згвалтував її в лісі.
І от, тепер, коли пройшов рік, та дівчина знає, що той бойфренд маніяк, але знову їде з ним в ліс, бо він її обіцяє, що він її не згвалтує???
Як так?
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