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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:23

Недавно был в Сумах. Вроде еще открыты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 14:08

  fortnox написав:
  Квесторе_поверніться написав:Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.
Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.


Виплати наразі йдуть стабільно. Свіжу копійку ще не заніс, спершу отримаю прибуток, а тоді все можливо.

Довіряй але... скрін з кабінету бажано для перевірки сказаного.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

https://www.youtube.com/watch?v=WKUTvgvAE6A Долярчик, смотри внимательно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 09:48

Як так?

airmax78
А я що, не пишу відкритим текстом, що це наіпаловка?
Просто, ще дивно, як люди на таку відкриту куєту клюють далі :mrgreen:

Ну, раніше в них хоч репутаціч була, куча магазів відкрито і все пучком - а зараз що?

Це, накшталт, якби якась 18тирічна дівчина гуляла з бойфредом, довіряла йому, бо все було класно....і, навіть, коли він запросив в ліс її погуляти, вона сміливо погодилась, так як довіряла йому...
А він взяв, та й згвалтував її в лісі.

І от, тепер, коли пройшов рік, та дівчина знає, що той бойфренд маніяк, але знову їде з ним в ліс, бо він її обіцяє, що він її не згвалтує???
Як так? :shock: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:50

  Успіх написав:airmax78
А я що, не пишу відкритим текстом, що це наіпаловка?
Просто, ще дивно, як люди на таку відкриту куєту клюють далі :mrgreen:

Ну, раніше в них хоч репутаціч була, куча магазів відкрито і все пучком - а зараз що?

Це, накшталт, якби якась 18тирічна дівчина гуляла з бойфредом, довіряла йому, бо все було класно....і, навіть, коли він запросив в ліс її погуляти, вона сміливо погодилась, так як довіряла йому...
А він взяв, та й згвалтував її в лісі.

І от, тепер, коли пройшов рік, та дівчина знає, що той бойфренд маніяк, але знову їде з ним в ліс, бо він її обіцяє, що він її не згвалтує???
Як так? :shock: :mrgreen:


женщин сложно понять

кстати, магазинов блестяшек это тоже касается
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  cohan написав:кстати, магазинов блестяшек это тоже касается

Маєте на увазі те, що їх багато - і хто до них ходить?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:56

  Успіх написав:
  cohan написав:кстати, магазинов блестяшек это тоже касается

Маєте на увазі те, що їх багато - і хто до них ходить?


ага
ну мужики наверно тоже встречаются но у меня две семьи знакомых - именно женщины
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:51

Re: В2В-коли кінець цій "піраміді"?Чи ще можна застрибнути?)

Коротше, хто в темі - в мене на балансі 9К+
Якщо я зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати? :lol:
160грн? Наче 7%+10%, чи ні?
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