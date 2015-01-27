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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:23
Недавно был в Сумах. Вроде еще открыты.
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Investor_K
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Додано: Вів 22 чер, 2021 14:08
fortnox написав: Квесторе_поверніться написав:
Цікава психологія пана Фортнокс...мабуть він заніс ще свіжу копійку.
Але звітів про пятничні виплати від нього немає...можливо вже не платять і він не хоче нас тут повідомити.
Виплати наразі йдуть стабільно. Свіжу копійку ще не заніс, спершу отримаю прибуток, а тоді все можливо.
Довіряй але... скрін з кабінету бажано для перевірки сказаного.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51
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airmax78
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Додано: Сер 23 чер, 2021 09:48
airmax78
А я що, не пишу відкритим текстом, що це наіпаловка?
Просто, ще дивно, як люди на таку відкриту куєту клюють далі
Ну, раніше в них хоч репутаціч була, куча магазів відкрито і все пучком - а зараз що?
Це, накшталт, якби якась 18тирічна дівчина гуляла з бойфредом, довіряла йому, бо все було класно....і, навіть, коли він запросив в ліс її погуляти, вона сміливо погодилась, так як довіряла йому...
А він взяв, та й згвалтував її в лісі.
І от, тепер, коли пройшов рік, та дівчина знає, що той бойфренд маніяк, але знову їде з ним в ліс, бо він її обіцяє, що він її не згвалтує???
Як так?
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 12:50
Успіх написав:airmax78
А я що, не пишу відкритим текстом, що це наіпаловка?
Просто, ще дивно, як люди на таку відкриту куєту клюють далі
Ну, раніше в них хоч репутаціч була, куча магазів відкрито і все пучком - а зараз що?
Це, накшталт, якби якась 18тирічна дівчина гуляла з бойфредом, довіряла йому, бо все було класно....і, навіть, коли він запросив в ліс її погуляти, вона сміливо погодилась, так як довіряла йому...
А він взяв, та й згвалтував її в лісі.
І от, тепер, коли пройшов рік, та дівчина знає, що той бойфренд маніяк, але знову їде з ним в ліс, бо він її обіцяє, що він її не згвалтує???
Як так?
женщин сложно понять
кстати, магазинов блестяшек это тоже касается
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cohan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:27
cohan написав:
кстати, магазинов блестяшек это тоже касается
Маєте на увазі те, що їх багато - і хто до них ходить?
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 13:56
Успіх написав: cohan написав:
кстати, магазинов блестяшек это тоже касается
Маєте на увазі те, що їх багато - і хто до них ходить?
ага
ну мужики наверно тоже встречаются но у меня две семьи знакомых - именно женщины
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cohan
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Додано: Вів 29 чер, 2021 12:51
Коротше, хто в темі - в мене на балансі 9К+
Якщо я зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати?
160грн? Наче 7%+10%, чи ні?
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:42
Успіх написав:
я зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати?
Не отримувати..а втратити
Після покупки на 1 к ,не залежно від балансу - втратиш 1 к.
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budivelnik
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