Дурень - думкою багатіє...
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:53
Дурень - думкою багатіє...
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.
Додано: Чет 01 лип, 2021 07:25
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Дурень - думкою багатіє...
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.[/quote]
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На моменті - виплачують!
Просто питання в тому, чи все завершиться через тиждень, чи через місяць, чи через 2-3міс.!
Навіть, можна вийти в +
Правда лише в тому, що шанси тут заробити = 0,000000001%
п.с.
Подивимось по "експерименту" моєї знайомої, чи багато втратить, чи хоч вийде в 0.(це по свіжих коштах, - я вже мовчу про втрачені старі вклади)
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