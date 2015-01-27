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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:53

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:я зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати?
Не отримувати..а втратити
Після покупки на 1 к ,не залежно від балансу - втратиш 1 к.

Ні, менше :D так як пару виплат ще може прийти :mrgreen:
Дурень - думкою багатіє...
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 07:25

  budivelnik написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:[quoя зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати?
Не отримувати..а втратити
Після покупки на 1 к ,не залежно від балансу - втратиш 1 к.

Ні, менше :D так як пару виплат ще може прийти :mrgreen:

------
Дурень - думкою багатіє...
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.[/quote]
----

На моменті - виплачують!
Просто питання в тому, чи все завершиться через тиждень, чи через місяць, чи через 2-3міс.! :mrgreen:
Навіть, можна вийти в +
Правда лише в тому, що шанси тут заробити = 0,000000001% :mrgreen:

п.с.
Подивимось по "експерименту" моєї знайомої, чи багато втратить, чи хоч вийде в 0.(це по свіжих коштах, - я вже мовчу про втрачені старі вклади)
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:49

  fortnox написав:
  Квесторе_поверніться написав:Нехай сума покупки залишається в секреті...але цікаво наскільки ціна срібла в ланцюжках вища від ринкової?
Ну і надіюсь повідомите коли перестануть платити?


В одному ланюцжку срібло вийшло 400 грн. за 1 г. В інших - не рахував, але думаю десь так само.
Якщо перестануь платити - повідомлю.

Вже би десь мали перестати платити. Ні? Платять?
Квесторе_поверніться
 
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