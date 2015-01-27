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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:53
Дурень - думкою багатіє...
Успіх написав: budivelnik написав: Успіх написав:
я зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати?
Не отримувати..а втратити
Після покупки на 1 к ,не залежно від балансу - втратиш 1 к.
Ні, менше
так як пару виплат ще може прийти
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:25
budivelnik написав: Успіх написав: budivelnik написав:
[quoя зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати?
Не отримувати..а втратити
Після покупки на 1 к ,не залежно від балансу - втратиш 1 к.
Ні, менше
так як пару виплат ще може прийти
------
Дурень - думкою багатіє...
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.[/quote]
----
На моменті - виплачують!
Просто питання в тому, чи все завершиться через тиждень, чи через місяць, чи через 2-3міс.!
Навіть, можна вийти в +
Правда лише в тому, що шанси тут заробити = 0,000000001%
п.с.
Подивимось по "експерименту" моєї знайомої, чи багато втратить, чи хоч вийде в 0.(це по свіжих коштах, - я вже мовчу про втрачені старі вклади)
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:49
fortnox написав: Квесторе_поверніться написав:
Нехай сума покупки залишається в секреті...але цікаво наскільки ціна срібла в ланцюжках вища від ринкової?
Ну і надіюсь повідомите коли перестануть платити?
В одному ланюцжку срібло вийшло 400 грн. за 1 г. В інших - не рахував, але думаю десь так само.
Якщо перестануь платити - повідомлю.
Вже би десь мали перестати платити. Ні? Платять?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:56
Квесторе_поверніться написав:
Вже би десь мали перестати платити. Ні? Платять?
З чого ви взяли? Маєте інсайд?
На мою думку - то мали б почати "морочити голову"(перестати виплачувати) наступного місяця, ну або в вересні - крайній термін.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:16
Та що то таке, що інвестори бі-ту-бі сидять тихенько, як миші?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:13
Успіх написав:
Та що то таке, що інвестори бі-ту-бі сидять тихенько, як миші?
Хотят все деньги заработать сами. Зачем "палить тему"?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:50
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