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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 30 чер, 2021 17:53
Дурень - думкою багатіє...
Успіх написав: budivelnik написав: Успіх написав:
я зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати?
Не отримувати..а втратити
Після покупки на 1 к ,не залежно від балансу - втратиш 1 к.
Ні, менше
так як пару виплат ще може прийти
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 07:25
budivelnik написав: Успіх написав: budivelnik написав:
[quoя зроблю покупку на 1К грн - скільки я щотижня зможу отримувати?
Не отримувати..а втратити
Після покупки на 1 к ,не залежно від балансу - втратиш 1 к.
Ні, менше
так як пару виплат ще може прийти
------
Дурень - думкою багатіє...
0,0001% - що може прийти
99,9999% - що втратиш 1000.[/quote]
----
На моменті - виплачують!
Просто питання в тому, чи все завершиться через тиждень, чи через місяць, чи через 2-3міс.!
Навіть, можна вийти в +
Правда лише в тому, що шанси тут заробити = 0,000000001%
п.с.
Подивимось по "експерименту" моєї знайомої, чи багато втратить, чи хоч вийде в 0.(це по свіжих коштах, - я вже мовчу про втрачені старі вклади)
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:49
fortnox написав: Квесторе_поверніться написав:
Нехай сума покупки залишається в секреті...але цікаво наскільки ціна срібла в ланцюжках вища від ринкової?
Ну і надіюсь повідомите коли перестануть платити?
В одному ланюцжку срібло вийшло 400 грн. за 1 г. В інших - не рахував, але думаю десь так само.
Якщо перестануь платити - повідомлю.
Вже би десь мали перестати платити. Ні? Платять?
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:56
Квесторе_поверніться написав:
Вже би десь мали перестати платити. Ні? Платять?
З чого ви взяли? Маєте інсайд?
На мою думку - то мали б почати "морочити голову"(перестати виплачувати) наступного місяця, ну або в вересні - крайній термін.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:16
Та що то таке, що інвестори бі-ту-бі сидять тихенько, як миші?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:13
Успіх написав:
Та що то таке, що інвестори бі-ту-бі сидять тихенько, як миші?
Хотят все деньги заработать сами. Зачем "палить тему"?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:50
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:25
Виходить, що "в Багдаді все спокійно"....покищо
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Додано: Вів 06 лип, 2021 14:39
Успіх написав:
Виходить, що "в Багдаді все спокійно"....покищо
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Занесіть їм 1000 гривень...і будете тут постити по скільки будуть віддавати...і потестите чи 1000 віддадуть.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 15:10
Квесторе_поверніться написав: Успіх написав:
Виходить, що "в Багдаді все спокійно"....покищо
🦚
Занесіть їм 1000 гривень...і будете тут постити по скільки будуть віддавати...і потестите чи 1000 віддадуть.
Та я, наче вже хотів такий експеримент зробити
але подумав, що треба було зразу пробувати(місяць тому)
- а зараз - не цікаво, так як відлік вже йде "нє по днях, а по часах"
🦧🦧🦧🐸
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