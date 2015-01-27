Що то сюди ніхто новин не кидає?
(а які там смішні коменти "пересічних" в середині ролика)
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 06 лип, 2021 22:01
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Що то сюди ніхто новин не кидає?
(а які там смішні коменти "пересічних" в середині ролика)
Додано: Вів 06 лип, 2021 22:15
Додано: Вів 06 лип, 2021 23:10
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:32
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "наіпаловці"?)))
О, а як я це пропустив інтерв'ю?👁️👁️👁️
Додано: Чет 08 лип, 2021 07:26
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Додано: Чет 08 лип, 2021 13:25
А де шановний Фортнокс пропав?
Де звіти про виплати?
Вихід в нуль в цю пятницю чи наступну?
Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:55
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Нє, ну реально, вкладники бі-ту-бі, як динозаври повимирали))
|