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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:01

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Що то сюди ніхто новин не кидає?
(а які там смішні коменти "пересічних" в середині ролика) :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:15

  Успіх написав:а які там смішні коменти "пересічних" в середині ролика

Люди не скыглят, а працюють и заробляють :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 23:10

  Вкладчик1234 написав:
  Успіх написав:а які там смішні коменти "пересічних" в середині ролика

Люди не скыглят, а працюють и заробляють :)

І лопат до рук не беруть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 09:32

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "наіпаловці"?)))


О, а як я це пропустив інтерв'ю?👁️👁️👁️
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:26

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Так і чешеться їм занести 700грн :)
- я правильно рахую, що приклавши свій сертифікат на 1К + трохи з балансу, то реальних/свіжих грошей треба буде тільки 700грн?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 13:25

А де шановний Фортнокс пропав?
Де звіти про виплати?
Вихід в нуль в цю пятницю чи наступну?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Нє, ну реально, вкладники бі-ту-бі, як динозаври повимирали))
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:58

  Успіх написав:Нє, ну реально, вкладники бі-ту-бі, як динозаври повимирали))

Вкладники є...виплат не має...мабуть...ну і ні хто не хоче заявити шо він лох.
А може тихенько сидять і бабло виносять тих буратін які зараз в шестидорога цацки в Миколи купляють.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Нє, ну реально, вкладники бі-ту-бі, як динозаври повимирали))

Вкладники є...виплат не має...мабуть...ну і ні хто не хоче заявити шо він лох.
А може тихенько сидять і бабло виносять тих буратін які зараз в шестидорога цацки в Миколи купляють.

Мене б зразу знайома повідомила б!
А може і ні? :shock:
Треба буде її завтра, чи на днях запитати.
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