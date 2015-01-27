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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 06 лип, 2021 22:01
Що то сюди ніхто новин не кидає?
(а які там смішні коменти "пересічних" в середині ролика)
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Додано: Вів 06 лип, 2021 22:15
Успіх написав:
а які там смішні коменти "пересічних" в середині ролика
Люди не скыглят, а працюють и заробляють
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Додано: Сер 07 лип, 2021 09:32
О, а як я це пропустив інтерв'ю?👁️👁️👁️
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Додано: Чет 08 лип, 2021 13:25
А де шановний Фортнокс пропав?
Де звіти про виплати?
Вихід в нуль в цю пятницю чи наступну?
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 15:55
Нє, ну реально, вкладники бі-ту-бі, як динозаври повимирали))
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:58
Успіх написав:
Нє, ну реально, вкладники бі-ту-бі, як динозаври повимирали))
Вкладники є...виплат не має...мабуть...ну і ні хто не хоче заявити шо він лох.
А може тихенько сидять і бабло виносять тих буратін які зараз в шестидорога цацки в Миколи купляють.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 19:07
Квесторе_поверніться написав: Успіх написав:
Нє, ну реально, вкладники бі-ту-бі, як динозаври повимирали))
Вкладники є...виплат не має...мабуть...ну і ні хто не хоче заявити шо він лох.
А може тихенько сидять і бабло виносять тих буратін які зараз в шестидорога цацки в Миколи купляють.
Мене б зразу знайома повідомила б!
А може і ні?
Треба буде її завтра, чи на днях запитати.
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