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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 08:18

Успіх

как пополнить эти пирамидку?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 08:25

  Dobrofey написав:B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли
https://vesti.ua/strana/b2b-jewelry-sno ... ny-otkryli
В июле 2021 года фирма снова активизировалась. На YouTube-канале ювелирной компании появились новые ролики с призывами вкладывать деньги и получать кэшбэк. Выплаты обещали тем, кто вложится в течение первых двух недель июля.

Завлекают не только выплатами, но и акциями. Например, каждый вкладчик становится участником розыгрыша автомобиля. Это акцентируют в каждом выпуске блога.

Продолжают работать ювелирные салоны B2B Jewelry. Кроме того, компания обещает открыть еще больше салонов. На июль запланировано открытие 15 магазинов по всей стране.

Как оказалось, арест с Николая Гонты снят, по делам B2B Jewelry прогресса никакого нет.

Счета Гонты также разблокировали. Более того, решение Печерского суда касаемо меры пресечения в июне засекретили, а документы из реестров чудным образом исчезли. Засекретить решения могли по обращению адвокатов, а вот исчезновение документов объяснить сложнее.

Гонта не останавливается на одном проекте. Его менеджеры, если верить анализу соцсетей, связаны с проектом Cancri Jewelry

Жулики как видим выживают при любой власти, если поделятся.

Все це може бути судорожними спробами Миколи зібрати хоч якусь копійку.
Народ Миколі грошенят не понесе вже...як на мене.
Шо там в піраміді робиться реально не знаю...єдина надія на Долярека шо пару грн їм занесе і нас просвітить. :)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 08:27

  proftpd66 написав:Успіх

как пополнить эти пирамидку?

Відвідати магаз ...Вам там розтлумачать.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 11:04

  Dobrofey написав:B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли
https://vesti.ua/strana/b2b-jewelry-sno ... ny-otkryli
В июле 2021 года фирма снова активизировалась. На YouTube-канале ювелирной компании появились новые ролики с призывами вкладывать деньги и получать кэшбэк. Выплаты обещали тем, кто вложится в течение первых двух недель июля.

Завлекают не только выплатами, но и акциями. Например, каждый вкладчик становится участником розыгрыша автомобиля. Это акцентируют в каждом выпуске блога.

Продолжают работать ювелирные салоны B2B Jewelry. Кроме того, компания обещает открыть еще больше салонов. На июль запланировано открытие 15 магазинов по всей стране.

Как оказалось, арест с Николая Гонты снят, по делам B2B Jewelry прогресса никакого нет.

Счета Гонты также разблокировали. Более того, решение Печерского суда касаемо меры пресечения в июне засекретили, а документы из реестров чудным образом исчезли. Засекретить решения могли по обращению адвокатов, а вот исчезновение документов объяснить сложнее.

Гонта не останавливается на одном проекте. Его менеджеры, если верить анализу соцсетей, связаны с проектом Cancri Jewelry

Жулики как видим выживают при любой власти, если поделятся.

Жуліки - навіть, не те слово)))
Наіпальщики - більше підходить! :mrgreen:
Нє, ну їм би ніхто нічого не казав, якщо б під гаслами - "ми відновились/знову почали працювати/відновили виплати і т.п., якщо б хоч частинами/малими порціями виплачували старим клієнтам!
А так - то вже така наіпаловка відкрита/відверта, що вже далі нікуди!
Типу "старі клієнти" - ідіть нах!
Хоча - ні, давайте ще нам занесіть гроші, а тоді вже підете нах широким кроком! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 12:03

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Успіх написав:Хоча - ні, давайте ще нам занесіть гроші, а тоді вже підете нах широким кроком!

А шо там Ваша знайома яка Вас півязала під цю піраміду?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Хоча - ні, давайте ще нам занесіть гроші, а тоді вже підете нах широким кроком!

А шо там Ваша знайома яка Вас півязала під цю піраміду?

Забуваю запитати :oops:

А що то все я, та й я?
А де інші ПІВ ЛЯМА ВКЛАДНИКІВ?
ЧОМУ ВОНИ НЕ ДІЛЯТЬСЯ ПРАВДИВОЮ ІНФО???

Чи вже більш активні, які взяли кредити на цю наіпаловку - вийшли у вікно, і тому така тиша? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:39

  Квесторе_поверніться написав:А де шановний Фортнокс пропав?
Де звіти про виплати?
Вихід в нуль в цю пятницю чи наступну?


Так, в цю п'ятницю очікується вихід у невеликий прибуток.
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