В июле 2021 года фирма снова активизировалась. На YouTube-канале ювелирной компании появились новые ролики с призывами вкладывать деньги и получать кэшбэк. Выплаты обещали тем, кто вложится в течение первых двух недель июля.
Завлекают не только выплатами, но и акциями. Например, каждый вкладчик становится участником розыгрыша автомобиля. Это акцентируют в каждом выпуске блога.
Продолжают работать ювелирные салоны B2B Jewelry. Кроме того, компания обещает открыть еще больше салонов. На июль запланировано открытие 15 магазинов по всей стране.
Как оказалось, арест с Николая Гонты снят, по делам B2B Jewelry прогресса никакого нет.
Счета Гонты также разблокировали. Более того, решение Печерского суда касаемо меры пресечения в июне засекретили, а документы из реестров чудным образом исчезли. Засекретить решения могли по обращению адвокатов, а вот исчезновение документов объяснить сложнее.
Гонта не останавливается на одном проекте. Его менеджеры, если верить анализу соцсетей, связаны с проектом Cancri Jewelry
Жулики как видим выживают при любой власти, если поделятся.
Все це може бути судорожними спробами Миколи зібрати хоч якусь копійку. Народ Миколі грошенят не понесе вже...як на мене. Шо там в піраміді робиться реально не знаю...єдина надія на Долярека шо пару грн їм занесе і нас просвітить.
В июле 2021 года фирма снова активизировалась. На YouTube-канале ювелирной компании появились новые ролики с призывами вкладывать деньги и получать кэшбэк. Выплаты обещали тем, кто вложится в течение первых двух недель июля.
Завлекают не только выплатами, но и акциями. Например, каждый вкладчик становится участником розыгрыша автомобиля. Это акцентируют в каждом выпуске блога.
Продолжают работать ювелирные салоны B2B Jewelry. Кроме того, компания обещает открыть еще больше салонов. На июль запланировано открытие 15 магазинов по всей стране.
Как оказалось, арест с Николая Гонты снят, по делам B2B Jewelry прогресса никакого нет.
Счета Гонты также разблокировали. Более того, решение Печерского суда касаемо меры пресечения в июне засекретили, а документы из реестров чудным образом исчезли. Засекретить решения могли по обращению адвокатов, а вот исчезновение документов объяснить сложнее.
Гонта не останавливается на одном проекте. Его менеджеры, если верить анализу соцсетей, связаны с проектом Cancri Jewelry
Жулики как видим выживают при любой власти, если поделятся.
Жуліки - навіть, не те слово))) Наіпальщики - більше підходить! Нє, ну їм би ніхто нічого не казав, якщо б під гаслами - "ми відновились/знову почали працювати/відновили виплати і т.п., якщо б хоч частинами/малими порціями виплачували старим клієнтам! А так - то вже така наіпаловка відкрита/відверта, що вже далі нікуди! Типу "старі клієнти" - ідіть нах! Хоча - ні, давайте ще нам занесіть гроші, а тоді вже підете нах широким кроком!