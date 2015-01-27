Успіх написав:З достовірних джерел: барабан крутиться - все виплачують!
Від 16 липня відбулись зміни щодо виплат. Заявки на виведення коштів треба знову подавати вручну в кабінеті. Повернулась можливіть виплат готівкою на касі, від 10000 грн.
В неділю у них стався якийсь глюк і все що було на балансі перейшло на депозит безлім, тобто стало доступне для виплати. Виплату на картку, яку я замовив ще в п'ятницю, при цьому скасували. Подав повторну заявку, але вже на касу, чекаю.
ЖИРНЮЧИЙ плюс вам! А то я рідко заходжу в свій кабінет!
Справді - тепер все на депо. Цікаво, чи вдасться вивести? Я подав заявку на виведення на картку ( там можна максимум 4999грн вивести) - подивимось. Хоч зразу теж захотілось вивести на магазин, але чомусь подумав, що на картку буде швидше.(хоч треба мені тричі виводити)
А мені знайома нічого за це не сказала - а могла мені зателефонувати!
Може якісь хакери їх хакнули от би був прикол.(але, тоді грошей не дадуть)
fortnox написав:Подав повторну заявку, але вже на касу, чекаю
Сьогодні маєте забрати на касі? Завтра?
А може зараз відбувається те, про що писав Квесторе Поверніться: що почнуть в кінці терміну "круть-верть", аби лише не виплатити? Так що дуже цікаво, чи прийде мені на картку і чи Ви візьмете своє на касі?!
fortnox написав:Подав повторну заявку, але вже на касу, чекаю
Сьогодні маєте забрати на касі? Завтра?
А може зараз відбувається те, про що писав Квесторе Поверніться: що почнуть в кінці терміну "круть-верть", аби лише не виплатити? Так що дуже цікаво, чи прийде мені на картку і чи Ви візьмете своє на касі?!
Додзвонився на гарячу лінію. Підтвердили що то дійсно стався глюк. Всі заявки на виплати скасовані, треба буде по новій подавати, після того як поремонтують базу даних (1-2 дні).
Забув уточнити, чи будуть нараховані % з балансу на депозит за період з 17 по 21-22 липня.
Скрін зі сторінки "депозит" з кабінету опублікую вже по факту отрмання грошей на картку (зараз кабінет все одно не доступний).