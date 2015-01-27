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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 08:35

Зробити всіх разом!©)))

  fortnox написав:
  Успіх написав:З достовірних джерел: барабан крутиться - все виплачують!


Від 16 липня відбулись зміни щодо виплат. Заявки на виведення коштів треба знову подавати вручну в кабінеті. Повернулась можливіть виплат готівкою на касі, від 10000 грн.

В неділю у них стався якийсь глюк і все що було на балансі перейшло на депозит безлім, тобто стало доступне для виплати. Виплату на картку, яку я замовив ще в п'ятницю, при цьому скасували. Подав повторну заявку, але вже на касу, чекаю.

ЖИРНЮЧИЙ плюс вам!
А то я рідко заходжу в свій кабінет!

Справді - тепер все на депо.
Цікаво, чи вдасться вивести?
Я подав заявку на виведення на картку ( там можна максимум 4999грн вивести) - подивимось.
Хоч зразу теж захотілось вивести на магазин, але чомусь подумав, що на картку буде швидше.(хоч треба мені тричі виводити)

Зображення

Зображення

А мені знайома нічого за це не сказала - а могла мені зателефонувати! :twisted:

Може якісь хакери їх хакнули :mrgreen: от би був прикол.(але, тоді грошей не дадуть) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 08:46

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Цікаво, скільки часу потрібно, щоб зарахувало на картку? :)
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 08:51

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  fortnox написав:Подав повторну заявку, але вже на касу, чекаю

Сьогодні маєте забрати на касі? Завтра?

А може зараз відбувається те, про що писав Квесторе Поверніться: що почнуть в кінці терміну "круть-верть", аби лише не виплатити?
Так що дуже цікаво, чи прийде мені на картку і чи Ви візьмете своє на касі?!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 09:37

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Успіх написав:Але нам тут потрібні скріни кабінету

Тільки так...інакше слова на вітер.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 18:58

  Успіх написав:
  fortnox написав:Подав повторну заявку, але вже на касу, чекаю

Сьогодні маєте забрати на касі? Завтра?

А може зараз відбувається те, про що писав Квесторе Поверніться: що почнуть в кінці терміну "круть-верть", аби лише не виплатити?
Так що дуже цікаво, чи прийде мені на картку і чи Ви візьмете своє на касі?!


Додзвонився на гарячу лінію. Підтвердили що то дійсно стався глюк. Всі заявки на виплати скасовані, треба буде по новій подавати, після того як поремонтують базу даних (1-2 дні).

Забув уточнити, чи будуть нараховані % з балансу на депозит за період з 17 по 21-22 липня.

Скрін зі сторінки "депозит" з кабінету опублікую вже по факту отрмання грошей на картку (зараз кабінет все одно не доступний).

Вивід на картку - 3 робочі дні.
fortnox
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:56

Кум каже в магазі на Вол. Великого у Львові тривають слідчі дії.
Магаз закритий...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:22

Долярек в бані, на цілці тишина...контора загнулась, нічого не платить?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 06:00

  Квесторе_поверніться написав:Кум каже в магазі на Вол. Великого у Львові тривають слідчі дії.
Магаз закритий...

Влада хоче щоб прості люди залишались жебраками, а не богатіли з б2б.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 02:47

  Успіх написав:
  fortnox написав:
  Успіх написав:З достовірних джерел: барабан крутиться - все виплачують!


Від 16 липня відбулись зміни щодо виплат. Заявки на виведення коштів треба знову подавати вручну в кабінеті. Повернулась можливіть виплат готівкою на касі, від 10000 грн.

В неділю у них стався якийсь глюк і все що було на балансі перейшло на депозит безлім, тобто стало доступне для виплати. Виплату на картку, яку я замовив ще в п'ятницю, при цьому скасували. Подав повторну заявку, але вже на касу, чекаю.

ЖИРНЮЧИЙ плюс вам!
А то я рідко заходжу в свій кабінет!

Справді - тепер все на депо.
Цікаво, чи вдасться вивести?
Я подав заявку на виведення на картку ( там можна максимум 4999грн вивести) - подивимось.
Хоч зразу теж захотілось вивести на магазин, але чомусь подумав, що на картку буде швидше.(хоч треба мені тричі виводити)

Зображення

Зображення

А мені знайома нічого за це не сказала - а могла мені зателефонувати! :twisted:

Може якісь хакери їх хакнули :mrgreen: от би був прикол.(але, тоді грошей не дадуть) :mrgreen:


я бачу, рідну мову вони теж чудово знають.
"висновок"
"заявка на висновок успішно оформлена"

:shock: :?

називається, робіть висновки, панове.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:58

Мережу магазинів B2B Jewelry по всій Україні закрили. У компанії заявляють, що приміщення та виробництво "спустошили і опломбували". Діяльність компанії вже припиняли в 2020-му, тоді СБУ підрахувала, що від піраміди постраждали 600 тис. українців, вони віддали B2B Jewelry 250 млн доларів.

Однак у 2021-му магазини знову відновили свою роботу. 25 липня, як заявляють самі представники сумнівної компанії, їх знову закрили. "Правоохоронні органи винесли всі прикраси з ювелірних салонів. Всі наші магазини, а також виробництво спустошили і опломбували. Силовики вилучили товари і документацію з магазинів. Керівництво компанії обов'язково прокоментує ситуацію, як тільки дочекається офіційно позиції від держорганів, які вирішили закрити проєкт", – йдеться в заяві B2B Jewelry.
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... uchili.htm
jump
 
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