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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:18

"СБУ викрила організаторів фінансової піраміди «B2B Jewelry» на нових фактах шахрайства"

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Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry». Співробітники СБУ задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу деяких магазинів мережі.

Крім того, 4 кураторам цієї фінансової піраміди повідомили про підозру.

Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry». Вони відбулися на території м. Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

За результатами проведення обшуків вилучено:
- документи, які мають доказове значення;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовувалися під час вчинення злочинів;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry», а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.


Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).

Загалом 4 фігурантам провадження оголошено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Заходи із викриття зловмисників проводилися Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції , а також за сприяння Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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