"СБУ викрила організаторів фінансової піраміди «B2B Jewelry» на нових фактах шахрайства"
Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry». Співробітники СБУ задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу деяких магазинів мережі.
Крім того, 4 кураторам цієї фінансової піраміди повідомили про підозру.
Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry». Вони відбулися на території м. Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
За результатами проведення обшуків вилучено: - документи, які мають доказове значення; - ювелірні вироби; - печатки юридичних осіб, які використовувалися під час вчинення злочинів; - мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; - майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry», а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України.
Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).
Загалом 4 фігурантам провадження оголошено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: - ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією); - ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами); - ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Заходи із викриття зловмисників проводилися Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції , а також за сприяння Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.