Тут всяке можливе...можливо що СБУ троха крищануло Миколу, для алібі шо не дають працювати. Справу відкрили на Миколув 2019 році а магази закрили тільки 22 липня року 2021. Випадковість? Давайте думати шо так...доказів протилежного у нас же немає.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:15
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Тут всяке можливе...можливо що СБУ троха крищануло Миколу, для алібі шо не дають працювати. Справу відкрили на Миколув 2019 році а магази закрили тільки 22 липня року 2021. Випадковість? Давайте думати шо так...доказів протилежного у нас же немає.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:31
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Коротше - це був банальний добір грошей "по третьому колу")))
Нічого нового)))
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