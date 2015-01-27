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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:15

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Успіх написав:А винні будуть у всьому сбушніки, які не дали "чесній" конторі "чесно" працювати))

Тут всяке можливе...можливо що СБУ троха крищануло Миколу, для алібі шо не дають працювати. Справу відкрили на Миколув 2019 році а магази закрили тільки 22 липня року 2021. Випадковість? Давайте думати шо так...доказів протилежного у нас же немає.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:31

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Коротше - це був банальний добір грошей "по третьому колу")))
Нічого нового)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:29

  Успіх написав:Коротше - це був банальний добір грошей "по третьому колу")))
Нічого нового)))

Фортнокс казав шо клюнув на цей добір.
Кажете шо навіть в нуль не вийшов. :(
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:05

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ще більша тиша настала, коли прикрили цей шабаш!

А в мене далі "вічне питання" - де тих ПІВ ЛЯМА вкладників???
- чому сидять тихенько?
Мали б хоч тут плюватись, як про тарифи на комуль)) - якщо не йдуть з плакатами під СБУ, чи КМ, чи ОП! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Коротше - це був банальний добір грошей "по третьому колу")))
Нічого нового)))

Фортнокс казав шо клюнув на цей добір.
Кажете шо навіть в нуль не вийшов. :(


Не схоже щоб Гонта збирався "кинути" по власній ініціативі. Зараз момент вибраний не дуже вдалий, оскільки проект тільки-но почав відновлювати втрачені позиції. Незадовго до наїзду СБУ відкрили 4 чи 5 магазинів - хіба був зміст витрачатись на оренду і ремонти приміщень, набір персоналу, щоб завтра оті магазини закрити?

Я передбачав що держоргани змову можуть вставити палиці в колеса, наприклад запровадивши черговий "лохдаун" восени. Але он як сталось.
fortnox
 
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