Тут всяке можливе...можливо що СБУ троха крищануло Миколу, для алібі шо не дають працювати. Справу відкрили на Миколув 2019 році а магази закрили тільки 22 липня року 2021. Випадковість? Давайте думати шо так...доказів протилежного у нас же немає.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:15
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Тут всяке можливе...можливо що СБУ троха крищануло Миколу, для алібі шо не дають працювати. Справу відкрили на Миколув 2019 році а магази закрили тільки 22 липня року 2021. Випадковість? Давайте думати шо так...доказів протилежного у нас же немає.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:31
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Коротше - це був банальний добір грошей "по третьому колу")))
Нічого нового)))
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:29
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:05
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Ще більша тиша настала, коли прикрили цей шабаш!
А в мене далі "вічне питання" - де тих ПІВ ЛЯМА вкладників???
- чому сидять тихенько?
Мали б хоч тут плюватись, як про тарифи на комуль)) - якщо не йдуть з плакатами під СБУ, чи КМ, чи ОП!
Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:23
Не схоже щоб Гонта збирався "кинути" по власній ініціативі. Зараз момент вибраний не дуже вдалий, оскільки проект тільки-но почав відновлювати втрачені позиції. Незадовго до наїзду СБУ відкрили 4 чи 5 магазинів - хіба був зміст витрачатись на оренду і ремонти приміщень, набір персоналу, щоб завтра оті магазини закрити?
Я передбачав що держоргани змову можуть вставити палиці в колеса, наприклад запровадивши черговий "лохдаун" восени. Але он як сталось.
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