Тут всяке можливе...можливо що СБУ троха крищануло Миколу, для алібі шо не дають працювати. Справу відкрили на Миколув 2019 році а магази закрили тільки 22 липня року 2021. Випадковість? Давайте думати шо так...доказів протилежного у нас же немає.
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:15
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Тут всяке можливе...можливо що СБУ троха крищануло Миколу, для алібі шо не дають працювати. Справу відкрили на Миколув 2019 році а магази закрили тільки 22 липня року 2021. Випадковість? Давайте думати шо так...доказів протилежного у нас же немає.
Додано: Сер 28 лип, 2021 13:31
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Коротше - це був банальний добір грошей "по третьому колу")))
Нічого нового)))
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:29
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:05
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Ще більша тиша настала, коли прикрили цей шабаш!
А в мене далі "вічне питання" - де тих ПІВ ЛЯМА вкладників???
- чому сидять тихенько?
Мали б хоч тут плюватись, як про тарифи на комуль)) - якщо не йдуть з плакатами під СБУ, чи КМ, чи ОП!
Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:23
Не схоже щоб Гонта збирався "кинути" по власній ініціативі. Зараз момент вибраний не дуже вдалий, оскільки проект тільки-но почав відновлювати втрачені позиції. Незадовго до наїзду СБУ відкрили 4 чи 5 магазинів - хіба був зміст витрачатись на оренду і ремонти приміщень, набір персоналу, щоб завтра оті магазини закрити?
Я передбачав що держоргани змову можуть вставити палиці в колеса, наприклад запровадивши черговий "лохдаун" восени. Але он як сталось.
Додано: Суб 31 лип, 2021 09:36
Fortnox, розкажіть із скрінами...якщо не секрет...про Ваш політ?
Скільки Микола собі забрав не давши в нуль вийти?
Додано: Суб 31 лип, 2021 11:09
Re: В2В - кінець цій "піраміді"?Чи ще підуть на четверте ко
От в цих словах так чітко бачиться наївність вкладників)))
Ви вірите, що все "розсосеться" і вам далі продовжать виплати? Серйозно?
А на мій погляд - далі може бути лише 2 сценарії розвитку подій:
1. Це все - вже кінець, і СБУ таки закриє це повністю.
2. Посудяться трохи, адвокати В2В відмажуть і контора далі продовжить працювати, але.... але вже по нових правилах, де знову не будуть платити по "старих" внесках/заморозять будь-які попередні виплати!
А їх розморозити можна буде лише занести ЗНОВУ живі кошти)))
К - класика жанру))
А які ваші варіанти, панове?
Чи погоджуєтесь з моїми?
Додано: Пон 02 сер, 2021 12:41
Скрін:
Щоб вийти в нуль треба 2030 грн. Заявка на 100+ у.о. зависла якраз коли почались обшуки.
Додано: Пон 02 сер, 2021 13:14
Тут мова не про наївність. Найбільш "зручним" і очевидним моментом для "кидка" був серпень-вересень 2020 року, коли Гонті оголосили підозру + домашній арешт. Грошей зібрано багато, можна було під цей шумок закрити усі магазини і залягти на дно.
Але натомість Гонта вирішив продовжити роботу, що вимагало певних капіталовкладень, отже це йому вигідніше.
Важко сказати чим зараз все закінчиться. Виглядає як банальний гоп-стоп. Вагомої підстави вилучати увесь товар нема.
Додано: Пон 02 сер, 2021 19:46
Або ВЖЕ кінець, або буде ще "добір коштів"!©
Так самому Гонті - так вигідно!
Він знову у Ваших очах і у всіх вкладників - буде білий і пухнастий!
#нівчомуневинуватий
Це все погане СБУ!(так скажуть всі)
І, завдяки цьому маневру, можна через деякий час, знову виходити на четверте коло/на добір нових коштів!
Коротше, от побачите - один з двох варіантів (мною вище описаних) - точно справдиться!
І швидше буде варіант з добором свіжих/нових коштів!
Тож про вихід в нуль - можете забути!
Хіба пізніше, або отоваритесь на всі(якщо дозволять таке), або знову будете змушені вкладати нові кошти, щоб типу вивести старі
Але там буде знову актуальна фраза - ДумайТЕ!
|