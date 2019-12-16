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Кабмін заморозив частину бюджетних
виплат через брак грошей

Кабмін заморозив частину бюджетних виплат через брак грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:34

Кабмін заморозив частину бюджетних виплат через брак грошей

Пропонуємо до обговорення:
Державна казначейська служба України до кінця 2019 року фінансуватиме лише захищені статті видатків (зарплата, пенсії, всі соціальні платежі) бюджету, а також усі зареєстровані за 11 місяців зобов'язання, на які відкриті асигнування.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:34

ой-ей-ей... кто же это сделал!? а как же "гривна укрепляется" и "все мы стали богаче". похоже жир закончился
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:23

В Минфине заявили, что дефицит госбюджета образовался “вследствие более крепкого, чем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта и падения производства табачных изделий”.

и что? опять никто не виноват?оно само?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 13:01

пирамида с огвз,задравшая курс гривны.поправки к закону,из за которых чуть не остались без табачных инвесторов.
та же баба лера,снабжавшая беню рефинансом,который он успешно вывел,оставив пустой банк.
кто нибудь в этой стране сядет за свои добрые дела?
Tabak
 
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