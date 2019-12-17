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Через анбандлінг "Нафтогаз"
втратить 13 мільярдів...

Через анбандлінг "Нафтогаз" втратить 13 мільярдів...
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:58

Через анбандлінг "Нафтогаз" втратить 13 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році НАК "Нафтогаз України" через анбандлінг втратить 13 мільярдів гривень чистого прибутку, але залишиться прибутковим.

Дивися повний текст Через анбандлінг \"Нафтогаз\" втратить 13 мільярдів чистого прибутку — Коболєв.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 11:58

Тоб-то Бубочка може тепер сам домовтися про транзит газу по нашій території і не треба ніяких боргів віддавати, тому що це борги вже іншої компаніі.
pogorelets
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