У 2020 році НАК "Нафтогаз України" через анбандлінг втратить 13 мільярдів гривень чистого прибутку, але залишиться прибутковим.
Дивися повний текст Через анбандлінг \"Нафтогаз\" втратить 13 мільярдів чистого прибутку — Коболєв.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 11:58
Через анбандлінг "Нафтогаз" втратить 13 мільярдів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через анбандлінг \"Нафтогаз\" втратить 13 мільярдів чистого прибутку — Коболєв.
Додано: Чет 19 гру, 2019 11:58
Тоб-то Бубочка може тепер сам домовтися про транзит газу по нашій території і не треба ніяких боргів віддавати, тому що це борги вже іншої компаніі.
|