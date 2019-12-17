Щоб провести електронний реєстр перепису населення, влада порівняла і зіставила дані шести основних реєстрів фізичних осіб.
Дивися повний текст Гончарук назвав вартість проведення перепису населення.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 12:00
Гончарук назвав вартість проведення перепису населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук назвав вартість проведення перепису населення.
Додано: Чет 19 гру, 2019 12:00
Цікаво приблизно за коижну людину 25 грн. якщо враховувати, що в Україні населення 40млн. Не жирно для перепису?
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