RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук назвав вартість
проведення перепису населення

Гончарук назвав вартість проведення перепису населення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:00

Гончарук назвав вартість проведення перепису населення

Пропонуємо до обговорення:
Щоб провести електронний реєстр перепису населення, влада порівняла і зіставила дані шести основних реєстрів фізичних осіб.

Дивися повний текст Гончарук назвав вартість проведення перепису населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92474
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:00

Цікаво приблизно за коижну людину 25 грн. якщо враховувати, що в Україні населення 40млн. Не жирно для перепису?
649Sasha
 
Повідомлень: 47
З нами з: 04.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Tabak, zloy_ukr і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Назвали вартість упорядкування всіх українських доріг
R2 » Сер 18 гру, 2019 22:11
2 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 22:19
EKO
Гончарук розповів, скільки держава заробить на концесії...
R2 » Сер 18 гру, 2019 15:11
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 15:12
sal
Гончарук: Україна має понад 500 мільярдів грн...
R2 » Вів 17 гру, 2019 11:03
5 182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 08:51
PV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16376)
19.12.2019 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.