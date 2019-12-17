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Міжбанк: все буде непросто

Міжбанк: все буде непросто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:13

Міжбанк: все буде непросто

Пропонуємо до обговорення:
Четвер продовжить тенденції по зміцненню гривні, але щодо ступеня здешевлення долара і статистики операцій по дню все не так просто.

Дивися повний текст Міжбанк: все буде непросто.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:13

Прогноз курса до конца года

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