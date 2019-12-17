Четвер продовжить тенденції по зміцненню гривні, але щодо ступеня здешевлення долара і статистики операцій по дню все не так просто.
Дивися повний текст Міжбанк: все буде непросто.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 12:13
Міжбанк: все буде непросто
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Дивися повний текст Міжбанк: все буде непросто.
Додано: Чет 19 гру, 2019 12:13
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