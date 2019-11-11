Україна до кінця поточного року може здійснити додаткові внутрішні запозичення в обсязі до 10 млрд грн в рахунок фінансування держбюджету наступного року.
Дивися повний текст Мінфін планує позапланове залучення до 10 млрд грн до кінця 2019 року.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 12:14
Мінфін планує позапланове залучення до 10 млрд грн до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін планує позапланове залучення до 10 млрд грн до кінця 2019 року.
Додано: Чет 19 гру, 2019 12:14
ну вот..а распинались,что..
"Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что в Украине якобы «строится финансовая пирамида» с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ)."
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