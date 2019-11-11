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Мінфін планує позапланове
залучення до 10 млрд грн до...

Мінфін планує позапланове залучення до 10 млрд грн до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:14

Мінфін планує позапланове залучення до 10 млрд грн до...

Пропонуємо до обговорення:
Україна до кінця поточного року може здійснити додаткові внутрішні запозичення в обсязі до 10 млрд грн в рахунок фінансування держбюджету наступного року.

Дивися повний текст Мінфін планує позапланове залучення до 10 млрд грн до кінця 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:14

ну вот..а распинались,что..

"Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что в Украине якобы «строится финансовая пирамида» с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ)."
Tabak
 
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