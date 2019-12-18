Міністерство фінансів зменшує валютну частину державного боргу України.
Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, як Мінфін зменшує валютну частину боргів.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 12:30
У Нацбанку розповіли, як Мінфін зменшує валютну частину...
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Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, як Мінфін зменшує валютну частину боргів.
Додано: Чет 19 гру, 2019 12:30
"Валютный риск из Минфина перешел на нерезидентов."
конгениально!!
а они об этом знают?
или вы старались не обрадовать их раньше времени?
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