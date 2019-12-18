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У Нацбанку розповіли, як Мінфін
зменшує валютну частину...

У Нацбанку розповіли, як Мінфін зменшує валютну частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:30

У Нацбанку розповіли, як Мінфін зменшує валютну частину...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів зменшує валютну частину державного боргу України.

Дивися повний текст У Нацбанку розповіли, як Мінфін зменшує валютну частину боргів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 12:30

"Валютный риск из Минфина перешел на нерезидентов."
конгениально!!
а они об этом знают?
или вы старались не обрадовать их раньше времени?
Tabak
 
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