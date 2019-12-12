Про це повідомив директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.
Дивися повний текст За опалення у листопаді жителі столиці сплатять на 35% менше.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 13:04
За опалення у листопаді жителі столиці сплатять на 35% менше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За опалення у листопаді жителі столиці сплатять на 35% менше.
Додано: Чет 19 гру, 2019 13:04
Как все запутанно написано. Наверное - для "умных".
Есть среднемесячная температура. Разница 1град.=2,5... 3% (приблизительно). Елементарно все.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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