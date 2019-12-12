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За опалення у листопаді жителі
столиці сплатять на 35% менше

За опалення у листопаді жителі столиці сплатять на 35% менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 13:04

За опалення у листопаді жителі столиці сплатять на 35% менше

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 13:04

Как все запутанно написано. Наверное - для "умных".
Есть среднемесячная температура. Разница 1град.=2,5... 3% (приблизительно). Елементарно все.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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