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Гончарук розповів про проблеми з наповненням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив інформацію про проблеми з виконанням дохідної частини державного бюджету, через що не буде в повному обсязі профінансовано виконання деяких державних програм.
Дивися повний текст Гончарук розповів про проблеми з наповненням держбюджету: деякі програми не будуть профінансовані
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Додано: Чет 19 гру, 2019 13:11
Ну хоть на следующий год бюджет спроектирован идеально?!))
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Додано: Чет 19 гру, 2019 13:24
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