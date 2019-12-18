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На київських дорогах наступного року встановлять 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 15:04
Пропонуємо до обговорення:
У Києві наступного року буде запущено першу автоматичну систему фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху з використанням 20 відеокамер.
Дивися повний текст На київських дорогах наступного року встановлять 20 камер фото- і відеофіксації
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Додано: Чет 19 гру, 2019 15:04
каждый год одно и то же...
в следующем году КОГДА? декабрь 2020?))
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fishman
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