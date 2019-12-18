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На київських дорогах наступного
року встановлять 20...

На київських дорогах наступного року встановлять 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 15:04

На київських дорогах наступного року встановлять 20...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві наступного року буде запущено першу автоматичну систему фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху з використанням 20 відеокамер.

Дивися повний текст На київських дорогах наступного року встановлять 20 камер фото- і відеофіксації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 15:04

каждый год одно и то же...
в следующем году КОГДА? декабрь 2020?))
fishman
 
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