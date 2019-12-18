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Зеленський пропонує скасувати
заставу підозрюваним у...

Зеленський пропонує скасувати заставу підозрюваним у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 15:12

Зеленський пропонує скасувати заставу підозрюваним у...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект №2620 "Про особливості визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за скоєння тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину".

Дивися повний текст Зеленський пропонує скасувати заставу підозрюваним у корупції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 15:12

так тут подозреваемых в убийстве и изнасиловании выпускаают под залог. Получается коррупция самый тяжкий грех, а убивать не так страшно?
yuluk
 
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