RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд оголосив новий тендер на
реконструкцію аеропорту Дніпра

Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 15:47

Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України оголосило новий тендер на розробку документації для початку реконструкції аеропорту «Дніпропетровськ». На ці цілі у бюджеті передбачили 200 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92478
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 15:48

Может сначала дороги ремонтировать а потом вип зал аэропорта так как 99% жителям вольногорска ваш аэропорт на*** не нужен
l4567
 
Повідомлень: 18
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 16:05

Re: Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дн

  l4567 написав:Может сначала дороги ремонтировать а потом вип зал аэропорта так как 99% жителям вольногорска ваш аэропорт на*** не нужен

Не переживайте - это не на строительство.
Это осваивают 200 миллионов под предлогом оформления "проекта".
- Строить никто ничего не собирается - то название статьи "левое".
Деньги дальше киевской объездной из казны не выйдут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7427
З нами з: 20.09.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, lapay, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд заборонить виїжджати з України до Росії за...
R2 » Сер 18 гру, 2019 15:10
4 189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 18:21
RomanTik
У Туреччині впровадили новий податок для туристів
R2 » Нед 15 гру, 2019 15:25
3 242
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 20:00
marina_minsk2004
Nokia представила новий дешевий смартфон (фото)
R2 » П'ят 06 гру, 2019 14:18
3 401
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 17:34
vitaliygoodlife

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79795)
19.12.2019 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.