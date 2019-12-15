Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра

l4567 написав:
Может сначала дороги ремонтировать а потом вип зал аэропорта так как 99% жителям вольногорска ваш аэропорт на*** не нужен
Не переживайте - это не на строительство.
Это осваивают 200 миллионов под предлогом оформления "проекта".
- Строить никто ничего не собирается - то название статьи "левое".
Деньги дальше киевской объездной из казны не выйдут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.