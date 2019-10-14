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Система віддаленої ідентифікації
BankID вже поширюється...

Система віддаленої ідентифікації BankID вже поширюється...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 16:17

Система віддаленої ідентифікації BankID вже поширюється...

Пропонуємо до обговорення:
До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку вже приєдналися 11 банків.

Дивися повний текст Система віддаленої ідентифікації BankID вже поширюється на 11 банків - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 16:17

Реально, из всех этих 11 банков, самый нормальній, к которому у меня пока нет никаких притензий - это Альянс.
finuser318
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