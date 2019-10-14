До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку вже приєдналися 11 банків.
Дивися повний текст Система віддаленої ідентифікації BankID вже поширюється на 11 банків - НБУ.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 16:17
Система віддаленої ідентифікації BankID вже поширюється...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Система віддаленої ідентифікації BankID вже поширюється на 11 банків - НБУ.
Додано: Чет 19 гру, 2019 16:17
Реально, из всех этих 11 банков, самый нормальній, к которому у меня пока нет никаких притензий - это Альянс.
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