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АЗС продовжують знижувати ціни на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 гру, 2019 17:52
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 18-19 грудня вартість бензинів і дизпального на заправках знизилася на 10-40 коп./л.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 17:53
А Укрнафта чихала на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ рекомендации АМКУ
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