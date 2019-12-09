Іпотечне кредитування із середньою ставкою у 8% має бути доступним в Україні - цього очікують інвестори та забудовники.
Дивися повний текст Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%.
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Додано: Чет 19 гру, 2019 18:01
Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%.
Додано: Чет 19 гру, 2019 18:04
Re: Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%
Ещё бы закончить фразу: "... что опять раздует ипотечный пузырь и количество недостроев". Без этого жить скучно, да. Президенту Конфедерации строителей Украины уж точно.
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