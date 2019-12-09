RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Парцхаладзе: В Україні має
бути іпотека із ставкою 8%

Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 18:01

Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%

Пропонуємо до обговорення:
Іпотечне кредитування із середньою ставкою у 8% має бути доступним в Україні - цього очікують інвестори та забудовники.

Дивися повний текст Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92481
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 18:04

Re: Парцхаладзе: В Україні має бути іпотека із ставкою 8%

Ещё бы закончить фразу: "... что опять раздует ипотечный пузырь и количество недостроев". Без этого жить скучно, да. Президенту Конфедерации строителей Украины уж точно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні будуть продавати Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
R2 » Пон 09 гру, 2019 10:11
2 106
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 14:54
bklochok
В Україні планують запровадити віртуальне посвідчення особи
R2 » Вів 17 гру, 2019 11:42
2 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2019 12:06
_hunter
Вітренко розповів, що заважає Україні видобувати і...
R2 » Пон 16 гру, 2019 21:29
2 106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 23:48
ozon59

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.